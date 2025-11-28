Armorique Peugeot anunció promociones especiales de fin de mes que permiten acceder a modelos como el 208, 2008 y Partner con una entrega del 20% y entrega asegurada en cuota 2. El concesionario ofrece además bonificaciones del 50% en la primera cuota y hasta $800.000 en patentamiento. También toma usados como parte de pago y dispone de planes adjudicados para quienes buscan entrega inmediata. Las promociones estarán disponibles hasta el sábado al mediodía y cuentan con cupos limitados.

En el programa de este viernes de la “La primera mañana”, que se emite por AM550, participaron Alejandro Cisnero, asesor comercial de Armorique Peugeot, y Roberto Almirón, gerente comercial del concesionario. Ambos presentaron las promociones especiales con las que la firma cierra noviembre, destacando beneficios para la adquisición de modelos Peugeot 208, 2008 y Partner.

Durante la entrevista, Cisnero subrayó que Armorique mantiene bonificaciones del 20% para ingresar a los planes de ahorro, una oportunidad que, según explicaron, se ofrece por tiempo muy limitado. “Con solo el 20% ya podés acceder a tu Peugeot 208 y retirarlo rápidamente en cuota 2, con entrega asegurada por contrato”, señaló el asesor comercial.

Almirón agregó que estas promociones se mantendrán solo hasta el sábado al mediodía, ya que el cierre de mes coincide con un cambio en las condiciones comerciales previsto para diciembre. “No podemos asegurar que el lunes continúen los mismos beneficios. En general, la entrega suele requerir un 30% o 40%, así que esta es una oportunidad real para aprovechar”, destacó.

Entre los puntos sobresalientes de la promoción, los representantes de Armorique remarcaron: Bonificación del 50% en la primera cuota., $800.000 de descuento en patentamiento, vigente hasta el final de noviembre, toma de usados como parte de pago, siempre sujeto a peritaje, disponibilidad de planes adjudicados, para quienes desean recibir el vehículo sin esperar al segundo mes y servicio de test drive a domicilio, coordinado directamente con el asesor comercial.

Además del 208, Cisnero confirmó que el modelo Partner Furgón también puede retirarse con el 20% de entrega, una alternativa especialmente valorada por emprendedores y trabajadores que buscan una herramienta de carga confiable. El concesionario Armorique Peugeot atiende en su casa central de Cipolletti de 8 a 19 horas, de lunes a viernes, y de 9 a 13 los días sábado. El contacto directo para consultas comerciales es 299 572 7504, correspondiente a Alejandro Cisnero.

Mira la entrevista completa: