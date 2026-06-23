Cuatro nuevos comercios por día hábil

Neuquén atraviesa el mejor momento de su historia en materia de aperturas comerciales. Según informó el secretario de Innovación y Gestión Estratégica de la Municipalidad de Neuquén, Gastón Contardi, entre el 1 de enero y el 10 de junio se otorgaron 603 nuevas licencias comerciales.

"603 nuevos comercios desde el 1 de enero hasta el 10 de junio, cuatro comercios por día hábil se abren en Neuquén", destacó el funcionario durante una entrevista en "La mañana es de la primera", programa que se emite por AM550.

El dato representa un récord histórico para la ciudad y refleja una actividad económica que, según sostuvo, está acompañada por otros indicadores positivos vinculados al empleo y la inversión privada.

"Con este récord histórico hemos superado claramente los años anteriores, y hay una actividad muy importante que se está generando a partir de la actividad económica que está acompañada de otros indicadores muy positivos, que es básicamente, la generación de empleo", dijo el funcionario.

Empleo y empresas: los números que acompañan el crecimiento

Las aperturas comerciales no aparecen como un hecho aislado. Contardi sostuvo que la evolución del empleo y la radicación de empresas muestran una tendencia similar.

"Neuquén ha sido una de las únicas tres provincias donde ha crecido en empleo, sobre todo en la región Confluencia, el resto del país va en caída", destacó.

A ese escenario sumó otro dato que considera clave para explicar el movimiento económico que vive la región:

"Desde 2023 en Argentina cerraron 23 mil empresas, en ese mismo período en Neuquén y en la región Confluencia abrieron más de 200 empresas", ejemplificó.

La actividad vinculada a Vaca Muerta, el crecimiento de los servicios y la expansión del comercio aparecen entre los principales motores de esta dinámica.

El boom comercial ya no pasa solamente por el centro

Uno de los fenómenos que más se profundizó en los últimos años es el crecimiento de nuevos polos comerciales fuera del área céntrica tradicional.

Calles como Godoy, Chocón, Linares o Avenida Illia comenzaron a concentrar cada vez más actividad, mientras que distintos barrios incorporan propuestas gastronómicas, mercados y servicios.

"Se están trasladando también a calles como Godoy, Chocón, Linares, Ilia, se abren nuevos centros comerciales. En el oeste es impresionante la cantidad de bares, restaurantes, mercados", aseguró Contardi.

La expansión comercial hacia los barrios responde a una combinación de factores que incluyen el crecimiento urbano, la búsqueda de cercanía por parte de los consumidores y nuevas modalidades de consumo.

El avance del comercio de cercanía

La transformación de los hábitos de compra también está modificando el mapa comercial neuquino.

Las plataformas digitales ganaron terreno en distintos rubros y obligaron a comerciantes y empresas a adaptarse a nuevas formas de competir. Al mismo tiempo, crecen los negocios ubicados cerca de los lugares donde vive la gente.

"Hay un cambio en la tendencia comercial. La gente compra productos a través de las plataformas, y eso tiene una incidencia nueva en esa nueva forma de comercio, a la que nos tenemos que adaptar", sostuvo.

Para Contardi, la consecuencia más visible de ese proceso es la consolidación del comercio barrial:

"Claramente hay una tendencia al comercio de cercanía, claramente hay tendencia en los barrios, donde aparecen nuevas ofertas comerciales", insistió Contardi.

Más aperturas que cierres

El funcionario también aseguró que la ciudad mantiene un saldo ampliamente favorable entre aperturas y cierres de locales.

"También se cierran comercios, cerraron 77 y abrieron 603 en lo que va del año. Es decir que por día hábil se abren cuatro, y por día hábil se cierran 0,5", contabilizó.

Según explicó, el proceso no responde únicamente a nuevas inversiones, sino también a una fuerte reconversión de los corredores comerciales y a la aparición de nuevas zonas de actividad económica.

Como ejemplo, mencionó que incluso en sectores tradicionales continúa existiendo recambio y crecimiento.

"En la calle Roca, por ejemplo, cerró uno y abrieron dos hace unos días", mencionó.

Infraestructura para acompañar una economía cada vez más grande

Para el funcionario, los números que exhibe Neuquén están vinculados a un proceso más amplio que excede al comercio.

La expansión de Vaca Muerta, la llegada de nuevas inversiones y el crecimiento sostenido de la actividad privada están elevando la demanda de infraestructura, servicios y conectividad para sostener el desarrollo productivo de la región.

"Si un ministro del gobierno nacional dice que a la región se van a venir a vivir un millón y medio de habitantes, algo bueno está pasando", dijo Contardi en relación a las afirmaciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger.

En ese contexto, la ciudad avanza con obras e inversiones destinadas a acompañar un ecosistema económico que continúa ampliando su escala y que, según muestran los indicadores oficiales, sigue sumando empresas, empleo y actividad comercial a un ritmo superior al de gran parte del país.