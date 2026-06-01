El próximo lunes 8 de junio, Neuquén presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la oferta turística que propone la Provincia de cara a la temporada de invierno que se avecina. Gastronomía, vitivinicultura, trekking y actividades en la nieve, entre los principales atractivos de la región.

En este contexto, MejorInformado hizo un balance acerca de cuáles son las obras viales estratégicas en ejecución o en proceso de licitación bajo la gestión de Rolando Figueroa para potenciar el desarrollo turístico en la jurisdicción norpatagónica.

Cabe destacar que Neuquén es una de las pocas provincias del país que realiza obra pública vial y, particularmente, en lo que tiene que ver con la red de pasos fronterizos con Chile.

Obras viales en ejecución (son 19)

Pavimentación Ruta 23 tramo uno (Pino Hachado-Paraje Litrán)

tramo uno (Pino Hachado-Paraje Litrán) Pavimentación Ruta 23 tramo dos (Paraje Litrán-Puesto Jara)

tramo dos (Paraje Litrán-Puesto Jara) Pavimentación Ruta 23 tramo tres (puente Río Aluminé-puente Rahue)

tramo tres (puente Río Aluminé-puente Rahue) Pavimentación Ruta 7 y 17 (23 kilómetros)

(23 kilómetros) Pavimentación Ruta 67 (Autovía Ruta Nacional 22-empalme Ruta 51)

(Autovía Ruta Nacional 22-empalme Ruta 51) Pavimentación Ruta 65 (empalme Ruta Nacional 40-Villa Traful)

(empalme Ruta Nacional 40-Villa Traful) Pavimentación Ruta 60 (acceso PN Lanín-Paso Mamuil Malal)

(acceso PN Lanín-Paso Mamuil Malal) Pavimentación Ruta 46 (Arroyo Colocó-empalme Ruta 23)

(Arroyo Colocó-empalme Ruta 23) Pavimentación Ruta 43 (Las Ovejas-Río Varvarco)

(Las Ovejas-Río Varvarco) Pavimentación Ruta 62 (acceso Laguna Rosales-puente Quilquihue)

(acceso Laguna Rosales-puente Quilquihue) Pavimentación Ruta 11 (empalme Ruta 13-puente Las Animas)

(empalme Ruta 13-puente Las Animas) Pavimentación Ruta 63 (empalme Ruta 40-Lago Meliquina)

(empalme Ruta 40-Lago Meliquina) Pavimentación Ruta 7 (cortaderas-empalme Ruta 5-empalme Ruta 40)

(cortaderas-empalme Ruta 5-empalme Ruta 40) Pavimentación Ruta 39 (Andacollo-Huinganco)

(Andacollo-Huinganco) Pavimentación Ruta 21 (empalme Ruta 26 hacia El Huecú)

(empalme Ruta 26 hacia El Huecú) Repavimentación Ruta 5 (empalme Ruta 7-Rincón de los Sauces)

(empalme Ruta 7-Rincón de los Sauces) Repavimentación Ruta 23 (empalme Ruta 46 hasta Aluminé)

(empalme Ruta 46 hasta Aluminé) Pavimentación Ruta 26 (Caviahue-empalme Ruta Rta 27)

(Caviahue-empalme Ruta Rta 27) Repavimentación Ruta 46 (empalme Ruta 40 hasta Arroyo Colocó)

Obras viales en proceso de licitación (son 4)

Duplicación calzada Ruta 67 (empalme Autovía Ruta 22-empalme Ruta 51)

(empalme Autovía Ruta 22-empalme Ruta 51) Pavimentación Ruta 8 y 17 (desde empalme Ruta 17-empalme Ruta 6)

(desde empalme Ruta 17-empalme Ruta 6) Pavimentación acceso a Los Catutos (desde empalme Ruta 21 hasta Los Catutos)

(desde empalme Ruta 21 hasta Los Catutos) Repavimentación Ruta 6 (desde Rincón de los Sauces hasta Octavio Pico)

Obras viales próximas a licitar (son 5)