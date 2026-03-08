Cuáles son las ocho obras viales en ejecución o proyectadas en la región de la Confluencia

En tiempos de paralización de la obra pública a nivel nacional por las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, en la provincia del Neuquén aprovechan la utilización de fondos propios y la confianza de organismos internacionales de crédito para construir infraestructura en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: salud, educación, seguridad y obras viales.



En un documento oficial al que pudo acceder MejorInformado, figuran las ocho obras viales en ejecución o proyectadas durante la gestión que encabeza el gobernador Rolando Figueroa en la región de la Confluencia, clave por contemplar las ciudades más pobladas de la Provincia, entre ellas la Capital, Plottier, Senillosa y Centenario.

Obras en ejecución

Duplicación Ruta 67 tramo empalme autovía Ruta 22-empalme Ruta 51. Se trata de una obra de 19 kilómetros, la cual tendrá una inversión estimada de $24.770 millones. El comienzo de los trabajos está previsto para el corriente mes y su finalización se daría dentro de dos años (febrero del 2028).



Obras proyectadas

Puente en altura: intersección de la Ruta 67 y la Ruta Nacional 22.



Puente en altura: Casimiro Gómez y los Paraísos con puente en el Cañadón de las Cabras, derivadores y duplicación de la calzada sobre la Ruta Nacional 22. Tramo entre el límite con Río Negro y hasta el empalme con la autovía norte se duplicará la calzada.



Puente en altura: sobre Ruta 7-Conquistadores del Desierto.



Puente en altura y rotonda en la Ruta 7 Fasinpat.



Rotonda y paseo sobre la Ruta 7 a la altura de José Franzón en Centenario.



Conexión interurbana desde el autódromo provincial hacia la Ruta 67 por la calle Benito Machado.



Duplicación de la Ruta Nacional 22 en la ex Bajada de Capex, 3,5 kilómetros con accesos y obras complementarias, hasta el rulo comúnmente llamado de Senillosa.



Obras finalizadas

Pavimentación Ruta 67 tramo empalme autovía Ruta Nacional 22-empalme Ruta 51. Fueron 19 kilómetros y una inversión estimada de $5.300 millones (valores a mayo del 2025).

