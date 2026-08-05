La provincia de Neuquén atravesará este miércoles 5 de agosto con características típicas del invierno patagónico. El frío seguirá siendo protagonista desde el norte hasta la cordillera, con mañanas heladas, nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones en la mayor parte del territorio. En las localidades cordilleranas continuarán las temperaturas bajas y la presencia de nieve acumulada en zonas altas, por lo que se recomienda circular con precaución en rutas de montaña.

Neuquén capital: mañana fría y tarde con algo más de sol

La capital provincial tendrá una jornada estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana, con heladas en sectores suburbanos, mientras que por la tarde se registrará un leve ascenso térmico. El viento soplará de intensidad moderada y no se esperan precipitaciones.

Zapala: frío intenso en el centro de la provincia

En la zona centro persistirá el ambiente invernal. Zapala comenzará el día con temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C y condiciones estables. Habrá nubosidad variable y períodos de sol, mientras que el viento se mantendrá moderado. Las heladas continuarán siendo una de las principales características de la jornada.

Chos Malal: bajas temperaturas en el norte neuquino

La región norte presentará tiempo frío y seco, con cielo parcialmente nublado. Durante las primeras horas del día se esperan registros cercanos al punto de congelación y heladas generalizadas. Hacia la tarde las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias ni nevadas previstas.

San Martín de los Andes: el invierno sigue firme en la cordillera

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario típicamente invernal. Se espera abundante nubosidad y temperaturas bajas durante toda la jornada. Aunque no se prevén fenómenos significativos, la presencia de nieve acumulada en sectores altos obliga a mantener la atención en rutas y pasos fronterizos.

Villa La Angostura: frío persistente y ambiente cordillerano

Villa La Angostura tendrá un miércoles con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado. Las condiciones serán estables, aunque el aire frío continuará dominando la región. En las zonas de montaña cercanas persistirán las condiciones propicias para la conservación de la nieve caída durante los últimos temporales invernales.