Villa La Angostura, de blanco: las nevadas impulsaron la ocupación y crecen las reservas para agosto y septiembre

La llegada de la nieve permitió revertir parcialmente un inicio de temporada de invierno que había mostrado niveles de ocupación por debajo de las expectativas del sector turístico. Según datos de la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura, la ocupación promedio durante julio alcanzó casi el 40%. Existe un marcado interés por esta localidad cordillerana, en especial para lo que resta de agosto y septiembre.

La ocupación en Villa La Angostura en el comienzo de la temporada de invierno 2026

Los Alojamientos Turísticos Temporales (ATT) registraron una ocupación del 48,6%, mientras que los establecimientos hoteleros formales promediaron el 36,8%. Sin embargo, el cambio más significativo se produjo durante la segunda quincena del mes. Entre el 18 y el 30 de julio, los ATT alcanzaron una ocupación del 58,9%, mientras que los alojamientos formales llegaron al 42,6%, lo que elevó el promedio general al 47%.

La mejora contrasta con los números de la primera mitad de julio, cuando la ocupación hotelera rondó el 35%, reflejando el impacto directo que tuvo la llegada de las nevadas sobre la decisión de viaje de miles de turistas.

Una recuperación respecto de años anteriores

Los indicadores también muestran una evolución positiva en comparación con temporadas recientes. De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante julio de 2025 la ocupación de plazas habilitadas en Villa La Angostura había sido del 30,4%, mientras que la ocupación de habitaciones alcanzó el 36,3%.

En julio de 2024 los registros fueron aún más bajos, con una ocupación de plazas del 24,7% y una ocupación de habitaciones del 31,7%.

Aunque el contexto económico continúa condicionando el turismo interno, los números de este invierno muestran una tendencia de recuperación para uno de los destinos más importantes de la cordillera de la provincia de Neuquén.

Expectativa por agosto y septiembre

Desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura (AHRVLA) señalaron que las últimas nevadas modificaron el escenario turístico y reactivaron el interés de los viajeros. "Las últimas nevadas levantaron mucho la intención de viajar y se espera una buena nevada los próximos días, lo que alienta a que muchas de esas consultas se conviertan en reservas", indicaron desde la entidad.

La expectativa del sector está puesta en consolidar la demanda durante agosto, uno de los meses clave para sostener la actividad económica vinculada al turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Con más y mejor nieve, Villa La Angostura aguarda más turismo para agosto y septiembre - Foto: Neuquén Informa

Brasil, un mercado que gana protagonismo en Villa La Angostura

Otro de los factores que explican el crecimiento de las consultas es el trabajo promocional realizado en mercados internacionales. Desde el sector turístico destacaron especialmente las acciones impulsadas por NeuquénTur SE en Brasil, un mercado estratégico para nuestra provincia durante la temporada de nieve.

Según explicaron, las campañas realizadas en las últimas semanas generaron un incremento de consultas por parte de agencias de viaje brasileñas interesadas en comercializar paquetes para agosto y septiembre.

Estas acciones se desarrollan de manera conjunta entre la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura, el Ente Mixto de Promoción Turística (Enviatur), NeuquénTur SE y la AHRVLA.

El turismo busca consolidar la temporada

Para Villa La Angostura, el repunte registrado en la segunda mitad de julio representa una señal positiva luego de un comienzo de invierno marcado por la incertidumbre. La nieve volvió a convertirse en el principal motor de atracción para visitantes nacionales e internacionales y permitió mejorar la ocupación en alojamientos, generar movimiento en comercios y fortalecer la actividad económica local.

Con nuevas nevadas pronosticadas y un creciente interés de turistas argentinos y extranjeros, el sector turístico espera consolidar durante agosto una recuperación que permita cerrar la temporada de invierno con mejores resultados que los observados en los últimos años.