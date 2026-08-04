El gobernador Rolando Figueroa anunció una gran novedad para Neuquén y alrededores: vuelven los vuelos de Chos Malal a Neuquén y de Chapelco a Neuquén.

Detalló que, desde el 14 de septiembre American Jet tendrá vuelos dos veces por semana de Chos Malal a Neuquén. Por otro lado, Chapelco se conectará tres veces por semana con la capital neuquina, martes, jueves y sábado.

El mandatario celebró esto como una buena noticia para el desarrollo, turismo y oportunidades para la provincia. El anuncio se hizo este martes en el acto por el 139° aniversario de la ciudad del Alto Neuquén.

Los detalles y dónde adquirir los pasajes

En la nueva ruta San Martín de los Andes - Neuquén, el servicio partirá desde Neuquén a las 10 y llegará a Chapelco a las 10:50. El vuelo de regreso despegará a las 11:20 y aterrizará en Neuquén a las 12:10.

En ambos casos, los pasajes saldrán a la venta el 14 de agosto. Inicialmente podrán adquirirse a través de https://www.americanjet.com.ar/, aunque está previsto sumar posteriormente la venta mediante agencias de viajes.

La programación inicial que restablecerá la conectividad aérea al norte neuquino contempla dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Neuquén a las 10 y llegará a Chos Malal a las 10.50, mientras que el regreso será a las 11.20, con arribo a la capital provincial a las 12.10.

Los jueves, la salida desde Neuquén será a las 13.10 y aterrizará en Chos Malal a las 13.55; el vuelo de regreso despegará a las 14.25 y llegará a Neuquén a las 15.10.

Innovaciones en el aeropuerto y el posicionamiento de la provincia

El primer vuelo desde Neuquén hacia Chos Malal se realizará el lunes 14 de septiembre. Para llegar a esta instancia fue preciso que el gobierno de la provincia concretara previamente un ambicioso plan de rehabilitación del aeródromo local.

A comienzos de junio de este año se duplicó la superficie operativa de la terminal con una incorporación de más de 1.000 metros cuadrados cubiertos con un nuevo hall con capacidad para 108 personas, ocho locales comerciales, renovación de sanitarios y nuevas oficinas operativas.

Este mismo año se puso en marcha una obra complementaria en el edificio con una inversión de 654,6 millones de pesos destinados a reforzar sectores estructurales. La intervención fue planificada para desarrollarse sin afectar la normal operatividad de los vuelos.

La novedad llega en un momento en el cual Neuquén se convirtió en un hub regional y centro estratégico de operaciones comerciales y turísticas que se vio reflejado en el crecimiento de vuelos y pasajeros.

En el primer semestre de 2026, las rutas con mayor movimiento fueron Neuquén-Aeroparque (3,6 millones de vuelos con una partición de 61,1%), Chapelco-Aeroparque (909 mil vuelos y una participación de 15,2%) y Neuquén-Córdoba (452 mil vuelos con 7,6% de participación), que articulan la provincia con los principales nodos del país.