De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 6 de mayo la provincia de Neuquén estará atravesada por condiciones propias del otoño austral, con aire frío en las primeras horas del día y tardes algo más templadas. En la zona cordillerana continúa vigente la alerta por fuertes lluvias.

Neuquén capital: fresco al amanecer y mejora hacia la tarde

En la ciudad de Neuquén se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado y mejoras con el correr de las horas.

Las temperaturas se ubicarán en valores otoñales: mínimas cercanas a los 5°C y máximas en torno a los 16°C. El viento del oeste se hará sentir con intensidad moderada, sin probabilidades significativas de lluvias.

Zapala: jornada ventosa y con nubosidad variable

En Zapala el pronóstico indica cielo entre parcialmente nublado y despejado, con protagonismo del viento durante buena parte del día.

Se esperan ráfagas intensas en algunos momentos y temperaturas frescas por la mañana, con ascenso leve hacia la tarde. En líneas generales, no se prevén precipitaciones.

Chos Malal: estabilidad y amplitud térmica

Para Chos Malal, en el Norte neuquino, el miércoles se presentará estable, con cielo algo nublado y ambiente frío en las primeras horas.

Durante la tarde habrá un ascenso térmico, con condiciones agradables y sin lluvias previstas. El viento será leve a moderado, típico de la región.

San Martín de los Andes: día mayormente despejado en la cordillera

En San Martín de los Andes se espera una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas frescas.

Las máximas rondarán valores templados para la época, con viento moderado y sin precipitaciones durante el día, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Villa La Angostura: nubosidad y clima frío típico de mayo

Por su parte, en Villa La Angostura el panorama será más inestable, con mayor presencia de nubes y ambiente frío. Se esperan lluvias generalizadas, con temperaturas bajas durante la mañana y una leve mejora hacia la tarde.