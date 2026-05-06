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Otoño neuquino

Miércoles de frío matinal, tardes templadas y viento en gran parte de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada típicamente otoñal en toda la provincia. Continúa vigente la alerta naranja por lluvias en la zona cordillerana.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 21:38
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El viento será protagonista en la jornada de este miércoles 6 de mayo en la provincia de Neuquén -Foto ilustrativa

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 6 de mayo la provincia de Neuquén estará atravesada por condiciones propias del otoño austral, con aire frío en las primeras horas del día y tardes algo más templadas. En la zona cordillerana continúa vigente la alerta por fuertes lluvias.

Neuquén capital: fresco al amanecer y mejora hacia la tarde

En la ciudad de Neuquén se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado y mejoras con el correr de las horas.

Las temperaturas se ubicarán en valores otoñales: mínimas cercanas a los 5°C y máximas en torno a los 16°C. El viento del oeste se hará sentir con intensidad moderada, sin probabilidades significativas de lluvias.

Zapala: jornada ventosa y con nubosidad variable

En Zapala el pronóstico indica cielo entre parcialmente nublado y despejado, con protagonismo del viento durante buena parte del día.

Se esperan ráfagas intensas en algunos momentos y temperaturas frescas por la mañana, con ascenso leve hacia la tarde. En líneas generales, no se prevén precipitaciones.

Chos Malal: estabilidad y amplitud térmica

Para Chos Malal, en el Norte neuquino, el miércoles se presentará estable, con cielo algo nublado y ambiente frío en las primeras horas.

Durante la tarde habrá un ascenso térmico, con condiciones agradables y sin lluvias previstas. El viento será leve a moderado, típico de la región.

San Martín de los Andes: día mayormente despejado en la cordillera

En San Martín de los Andes se espera una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas frescas.

Las máximas rondarán valores templados para la época, con viento moderado y sin precipitaciones durante el día, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Villa La Angostura: nubosidad y clima frío típico de mayo

Por su parte, en Villa La Angostura el panorama será más inestable, con mayor presencia de nubes y ambiente frío. Se esperan lluvias generalizadas, con temperaturas bajas durante la mañana y una leve mejora hacia la tarde.

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