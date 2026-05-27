Durante este miércoles 27 de mayo, la provincia de Neuquén tendrá una jornada otoñal marcada por el tiempo estable y temperaturas frías durante las primeras horas del día, especialmente en sectores cordilleranos y del centro provincial. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los valles se esperan tardes más templadas, mientras que en la zona andina persistirá el ambiente fresco con abundante nubosidad y sin precipitaciones de relevancia. El viento soplará de manera moderada en gran parte del territorio neuquino.

Neuquén capital: mañana fresca y tarde agradable

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé cielo mayormente cubierto durante buena parte del día, con mejoramientos temporarios hacia la tarde. La temperatura mínima rondará los 4°C y la máxima alcanzará cerca de los 18°C.

El viento soplará leve a moderado desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora durante la tarde. Será una jornada típicamente otoñal, con amplitud térmica marcada y ambiente fresco al amanecer.

Zapala: frío temprano y nubosidad variable

En Zapala se espera un miércoles frío durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas cercanas a los 2°C y una máxima que podría llegar a los 14°C.

El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, mientras que el viento se mantendrá moderado desde el sector oeste. No se prevén lluvias ni nevadas para la región centro de la provincia.

Chos Malal: tiempo estable en el norte neuquino

Para Chos Malal, el pronóstico indica condiciones estables y ambiente fresco. La mínima se ubicará cerca de los 1°C, mientras que la máxima rondará los 15°C.

La nubosidad será variable durante toda la jornada y el viento soplará leve desde el oeste y sudoeste. El norte neuquino continuará con tiempo seco y sin alertas meteorológicas vigentes.

San Martín de los Andes: jornada fría y sin lluvias

En San Martín de los Andes continuará el ambiente frío característico de la cordillera neuquina. El SMN anticipa temperaturas entre los 2°C y los 11°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

No se esperan precipitaciones importantes y el viento se mantendrá moderado desde el oeste. Las condiciones serán ideales para actividades turísticas y al aire libre, aunque con abrigo durante toda la jornada.

Villa La Angostura: frío otoñal en la zona de los lagos

Para Villa La Angostura se prevé una jornada con nubosidad variable y temperaturas bajas, especialmente durante la mañana y la noche. La mínima rondará los 1°C y la máxima apenas alcanzará los 9°C.

El tiempo permanecerá estable y no hay probabilidades significativas de lluvias o nevadas para este miércoles en la región cordillerana. El frío seguirá siendo protagonista en la zona lacustre neuquina.