Río Negro está a punto de dar un giro histórico: en medio de acuerdos internacionales y promesas de inversiones millonarias, la provincia se encamina a convertirse en un nuevo actor minero del país. El proyecto Calcatreu, a solo semanas de iniciar la producción de oro y plata, se posiciona como la punta de lanza de una estrategia que mezcla desarrollo, dólares y una creciente polémica.

Por un lado, el gobernador Alberto Weretilneck salió a jugar fuerte en el escenario internacional. En el marco de la Argentina Week, firmó un acuerdo con la empresa estadounidense American Minerals LLC para avanzar en estudios geológicos en todo el territorio rionegrino. El objetivo es claro: detectar minerales críticos y atraer inversiones en un mercado global cada vez más competitivo. El gobernador se reunió con el CEO Sergio Rotondo, conocido en San Juan por la reactivación de la mina Hualilán.

Pero, al mismo tiempo, en el corazón de la provincia ya hay un proyecto listo para dar el salto. Se trata de Calcatreu, ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, que podría comenzar a producir en menos de 60 días. La expectativa es enorme: se proyectan exportaciones por unos 1.800 millones de dólares en los próximos años.

Este emprendimiento, desarrollado por Minera Calcatreu SAU, subsidiaria de la canadiense Patagonia Gold, ya atravesó un largo camino. Desde cambios legales hasta permisos ambientales, el proyecto avanzó paso a paso hasta llegar a esta instancia clave: el inicio de la producción.

La expectativa es obtener más de 300 mil onzas de oro y 1,5 millones de onzas de plata en un período de entre 5 y 8 años y exportaciones por un valor de 1.800 millones de dólares a precios actuales.La logística ya está en marcha. El plan es exportar los metales desde el aeropuerto de Bariloche, aunque el destino final aún se mantiene bajo reserva. Se trata de un circuito sensible, donde cada movimiento está bajo estricta vigilancia.

Ahora bien, mientras el Gobierno habla de desarrollo, empleo y oportunidades, del otro lado crece la resistencia. Organizaciones socioambientales, comunidades mapuche y sectores de la oposición advierten sobre los riesgos de este modelo extractivo. En esa línea, recuerdan antecedentes de otras provincias, como San Juan o Catamarca, donde la minería dejó conflictos ambientales que aún siguen abiertos. “No hay minería metalífera sustentable”, advierten.

Sin embargo, el Gobierno no da marcha atrás. Desde la Secretaría de Minería sostienen que Calcatreu es “la punta de lanza” para transformar la matriz productiva de la provincia.