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Domingo 22 de Marzo, Neuquén, Argentina
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PREOCUPACIÓN

El ministro Lucas Castelli reveló que atraviesa una dura enfermedad: “Lo estamos llevando muy bien”

El titular de la cartera de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Una enfermedad no detiene el reloj, sino que uno debe seguir con sus funciones”, expresó al respecto.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 15:38
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El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli reveló que atraviesa una dura enfermedad. Lo hizo en un video que publicó en sus redes sociales.


“Quería hacer este video para contarles que hace algunas semanas atrás, prácticamente dos meses, comencé con algunas sensaciones en el cuerpo, con algunas molestias, las cuales me llevaron a tener que hacerme estudios, chequeos de salud que no son habituales y que arrojaron que tengo una enfermedad que debo enfrentar”, expresó el ministro en primer lugar.


En ese sentido continuó: “Una enfermedad que lleva un tratamiento muy fuerte, y el mismo ya comenzó hace 15 días. Lo estamos llevando muy bien, con mucha entereza, ocupándonos, pero sobre todo entendiendo que una enfermedad no detiene el reloj, sino que uno debe seguir con sus funciones como padre, profesionales, y salteando estas piedras que se nos ponen en el camino”.


Además agregó: “Por supuesto, con los cuidados correspondientes. En algunos casos no podré estar presente porque debo cuidarme”.


Y concluyó: “Aprovecho el video para pedirles que vayan al médico, háganse los estudios, que si lo agarramos a tiempo, por ahí nos da otra oportunidad. Vamos que todos juntos salimos de esta”.


 

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