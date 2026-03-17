Emplea Neuquén y el Instituto Vaca Muerta fortalecen lazos para capacitar a futuros profesionales

El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Vaca Muerta con el objetivo de fortalecer la formación técnica vinculada al sector energético y ampliar las oportunidades de capacitación y empleo para neuquinos a través del programa Emplea Neuquén.



El acuerdo fue suscripto por el ministro Castelli y por el director ejecutivo de Fundación YPF y apoderado del Instituto, Gustavo Schiappacasse. El acto estuvo presidido por el secretario de Trabajo, Pablo Castillo, y contó con la participación de la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, y el gerente de asuntos públicos Upstream de YPF, Martín Guaglianone.



El convenio establece un marco de articulación para desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la formación vinculada al sector energético, uno de los principales motores productivos de la Provincia asociado al desarrollo de Vaca Muerta.



En este marco, la iniciativa busca integrar la propuesta formativa del Instituto con el sistema provincial de empleo y capacitación, ampliando las oportunidades de acceso a formación técnica especializada y generando nuevos caminos de inserción laboral para neuquinos.



“Cuando el Gobernador habla de ‘primero los neuquinos’, habla de esto: de garantizar que el crecimiento que genera Vaca Muerta se traduzca en oportunidades reales para nuestra gente. Con Emplea Neuquén trabajamos para que cada puesto de trabajo que se genera en la industria sea ocupado por un neuquino preparado para ocuparlo”, expresó Castelli.



A través de esta articulación, las personas que participen de las capacitaciones del Instituto también podrán vincularse con otras propuestas formativas y oportunidades laborales disponibles dentro de Emplea Neuquén, fortaleciendo así el puente entre capacitación y empleo.



El Instituto Vaca Muerta abrirá oficialmente sus puertas el 16 de marzo en su sede ubicada en el Polo Tecnológico de Neuquén. Se trata de una institución privada creada por y para la industria energética, dedicada a la formación técnica y al empleo.



“Nuestro objetivo es que la formación esté directamente vinculada con las oportunidades de trabajo que genera la Provincia. Por eso desde Emplea Neuquén impulsamos articulaciones para que ninguna empresa tenga que buscar afuera el talento que podemos formar acá mismo, en nuestra provincia. De esta manera, permitiremos que más neuquinos se capaciten en las habilidades que hoy demanda la industria, accediendo así a empleos de calidad”, agregó Castelli.



A su turno, el secretario de Trabajo, Pablo Castillo, subrayó la importancia estratégica del convenio para el futuro laboral de la Provincia. “Nosotros queremos ser protagonistas. Para nosotros es muy importante, como provincia, formar a los trabajadores neuquinos y darles herramientas para crecer dentro de la industria. Se viene un futuro muy importante para Neuquén y, como dice el Gobernador, tenemos que ser protagonistas. No solo generando empleo, sino también capacitando a nuestra gente”, expresó.



Castillo también destacó el trabajo de gestión que permitió concretar el acuerdo. “Quiero destacar especialmente el trabajo de nuestro ministro, Lucas Castelli, quien impulsó y llevó adelante las gestiones con la Fundación YPF, que es la impulsora de este convenio. No fue una tarea sencilla, porque implica articular el sector privado con el sector público, pero se logró avanzar en un convenio marco muy importante que nos permite ser protagonistas en la formación de los trabajadores que la industria va a necesitar en los próximos años”, sostuvo.

Por su parte, la subsecretaria Julieta Cuevas explicó que esta articulación permitirá potenciar las herramientas que ya ofrece el programa provincial. “En articulación con el instituto vamos a poner a disposición toda su oferta formativa. Así como desde Emplea Neuquén acercamos capacitaciones en distintos rubros y sectores de actividad, también vamos a trabajar de manera conjunta en todo lo vinculado a Oil & Gas”, señaló.



En ese sentido, destacó que el instituto ofrece actualmente una de las propuestas de formación más completas vinculadas a la industria energética. “Por eso decidimos sumarnos, para colaborar en la convocatoria, la difusión y la derivación de personas inscriptas en Emplea Neuquén, de modo que puedan acceder a estas capacitaciones y prepararse para las oportunidades laborales que demanda el sector”, afirmó.



Cuevas también explicó que la articulación busca complementar la formación disponible. “Desde Emplea Neuquén buscamos poner a disposición una oferta formativa más amplia, que no esté exclusivamente vinculada al sector energético. Esto permite complementar la formación de los trabajadores”, indicó.



De esta manera, el programa Emplea Neuquén continúa consolidándose como una política pública que vincula formación, empleo y desarrollo productivo, para que el crecimiento de la industria energética se traduzca en más oportunidades para los neuquinos.



