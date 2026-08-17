Un extraño episodio se registró durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Provincial 7, en el sector que conecta con el Tercer Puente, donde fue encontrado un Peugeot 405 abandonado y visiblemente dañado tras impactar contra un poste de luz.

Lo llamativo del caso es que, cuando el vehículo fue encontrado, no había ninguna persona en las inmediaciones. Tampoco tenía colocadas las patentes, ni en la parte delantera ni en la trasera, lo que suma interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo el choque.

De acuerdo con la información disponible, el automóvil quedó ubicado en el carril que conduce hacia el Tercer Puente, luego de atravesar el guardarraíl y terminar impactando contra un poste del tendido de iluminación.

El vehículo presentaba un fuerte daño en la parte frontal y un impacto visible sobre el parabrisas, signos que evidencian la violencia del choque.

El auto no tenía las chapas patente.

Un auto abandonado y ninguna explicación

Se supone que el Peugeot habría ingresado en contramano antes de perder el control y terminar contra el poste. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar qué ocurrió con quienes viajaban en el vehículo.

El automóvil fue encontrado sin patentes y abandonado en el lugar. Tampoco se informó que alguna persona se hubiera presentado para reclamarlo o explicar cómo ocurrió el siniestro.

El hecho no habría generado una interrupción significativa del tránsito, ya que los vehículos podían continuar circulando por el sector y se encontraban con el Peugeot al pasar por el lugar.

Ahora resta establecer quién conducía el automóvil, por qué terminó circulando en contramano y qué ocurrió después del impacto, además de determinar por qué el vehículo se encontraba sin sus chapas patente.

Por el momento, el abandono del auto sin patentes mantiene abierto el interrogante sobre lo ocurrido este lunes.