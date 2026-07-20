Un siniestro ocurrido cerca de las 2 de este lunes dejó como resultado un auto destrozado por la caída de un poste de luz que se quebró y le cayó encima.

Ocurrió en las calles Gutenberg y Juan Manuel Savio, en el Parque Industrial de Cutral Co, donde un Volkswagen de color negro perdió el control e impactó violentamente contra una luminaria pública, provocando que la estructura de madera se quebrara y cayera pesadamente sobre el propio rodado.

Según las primeras informaciones, el escenario al momento del choque era sumamente complejo: la visibilidad se encontraba reducida debido a una intensa neblina, a lo que se sumaba una calzada húmeda y con muy baja adherencia para los neumáticos.

En el sitio trabajó de manera coordinada el personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén y una cuadrilla de emergencias de la cooperativa Copelco, encargada de asegurar el tendido eléctrico.