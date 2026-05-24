El modelo de desarrollo destaca a Rolando Figueroa y fortalece su imagen

CiGob, una fundación privada de alcance nacional que se especializa en las acciones de gobierno y la imagen de los mandatarios, trazó diferencias fundamentales entre las estrategias de corto plazo y las políticas de Estado. Es decir, las que, de manera planificada, garantizan cambios en beneficio de la comunidad.

“Hoy la imagen política se juega en la gestión y en la conversación digital”, introdujo a su postulado La Fundación CiGob (Ciencias para Gobernar). Y agregó: “Analizamos los datos de abril 2026 para entender qué agendas pesan y cómo se construye legitimidad en tiempo real”.

“El ranking -dijo- revela dos estrategias de posicionamiento diferentes y efectivas: Transformar el territorio: gobernadores como Rolando Figueroa y Valdés construyen mediante rutas, infraestructura e inversión. Esto genera un capital social sostenido más allá de su mandato”.

Imagen pública de los gobernadores en abril. Figueroa tiene una aprobación del 65%.

Mientras que “Suárez construye entregando bonos o asistencia tangible al trabajador. Modifica la vida inmediata de la gente al llegar a su casa con algo que antes no tenía. Los números muestran su alta efectividad en la foto de abril”. Pero, explicó dicha fundación, “la diferencia central radica en el tiempo. La obra pública amplía capacidades colectivas a largo plazo. La asistencia directa genera un reconocimiento inmediato con fecha de vencimiento”.

Juan Pablo Valdés, quien -al igual que Rolando Figueroa- desarrolla un modelo planificado, es el gobernador de Corrientes; mientras que Elías Suárez, quien optó por la vieja receta de los planes sociales, es el de Santiago del Estero. No es que la planificación anule la asistencia a quienes realmente la necesitan, sino que pone el eje en la generación de puestos de trabajo en el sector privado, para propender a un cambio efectivo y duradero.

De eso precisamente se trata el modelo que puso en marcha el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para solucionar las falencias heredadas, dejar atrás los llamados vicios de la vieja política, asegurarse el desarrollo equitativo de la Provincia en el presente y transitar con herramientas sólidas hacia un futuro no tan lejano.

La Fundación CiGob (Ciencias para Gobernar) es una organización no gubernamental argentina, creada en 2005, y que se dedicada a profesionalizar y mejorar la calidad de la gestión pública. Su objetivo es dotar a los equipos de gobierno de herramientas metodológicas y tecnológicas para que la toma de decisiones se base en evidencia.

Las actividades que desarrolla consiste en la capacitación de funcionarios y equipos de gobierno para pasar de la reacción improvisada (apagar incendios) al diseño estratégico.