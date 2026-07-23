Tras un intensivo análisis del crecimiento demográfico de las localidades de la región Confluencia, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén actualizó los criterios que establecen los radios escolares para las escuelas de Educación Técnica (EPET).

La medida administrativa que tendrá impacto en la distribución de las matrículas en estas escuelas que actualmente albergan a casi 12.000 estudiantes, se realiza de cara a la inscripción de aspirantes a primer año del ciclo lectivo 2027. La modificación atiende además al crecimiento de la matrícula, por lo que los equipos plantearon un mapa de inscripciones dinámico, justo y acorde a las opciones de movilidad y la capacidad edilicia de las instituciones.

La directora de Educación Técnica del CPE, Angélica Correa detalló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “se comenzó a trabajar desde antes del receso invernal con los supervisores de los establecimientos en la redistribución de los radios, principalmente en la zona de la Confluencia dado que, con la infraestructura nueva que se tiene, se requieren modificaciones”.

En ese sentido continuó: “Es un trabajo profundo, planificado y en articulación con el sector primario para determinar los radios, se busca que las familias conozcan con anticipación qué escuelas les corresponden a sus hijos por radio domiciliario”.

La funcionaria comentó además: “Modificaremos radios para optimizar la matrícula y que sea equilibrada por la demanda, hay que tener en cuenta que en la Confluencia hay nuevas escuelas, lo cual requiere que los radios sean modificados de acuerdo a dónde están ubicadas”.

Sobre la misma línea expresó: “En Neuquén tenemos la EPET 27 y ya se determina que el radio será para los estudiantes cercanos a ese edificio. Hay una normativa del Consejo Provincial de Educación que determina la prioridad de las preinscripciones a las escuelas secundarias, es decir si hay familias que trabajan en un lugar pero viven en otro, el radio que les corresponde es el domiciliario como prioridad principal”.

“Cambia la redistribución porque, con la infraestructura que se está haciendo (como la EPET 17 por ejemplo), se puede distribuir la matrícula e ingresar más estudiantes a la institución. En la EPET 25 (donde funcionaban tráilers) había 20 alumnos por división, al ir al edificio nuevo podemos tener una matrícula mayor de 25 o 30 chicos por división”, sostuvo Angélica Correa en AM550.

Por otro lado, la funcionaria provincial ejemplificó: “La EPET 3 es pequeña y nos quedaban muchos chicos sin poder matricularse, entonces ese radio se modifica, se toma más para lo que sería el radio de EPET 14 y se combina con EPET 17 y7; lo que se busca es que cuando estén las inscripciones los estudiantes no deban ir a sorteo”:

“Ahora los supervisores hacen el relevamiento con sus escuelas técnicas y se trabaja en articulación con instituciones primarias para que las familias sepan cuáles son los radios que corresponden a cada escuela técnica”, concluyó.

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