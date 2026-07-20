La EPET N° 25 de Plottier dio un paso histórico hacia su funcionamiento definitivo. Durante el fin de semana se retiraron los 19 tráileres que durante los últimos cuatro años fueron utilizados como aulas y sanitarios, en el marco del inminente traslado de la comunidad educativa a su nuevo edificio.

Desde su creación, la institución desarrolló sus actividades en un inmueble alquilado y debió complementar sus espacios con módulos habitacionales para responder al crecimiento de la matrícula. Con la finalización de la nueva infraestructura, estudiantes, docentes y personal podrán dejar atrás las condiciones provisorias para comenzar las clases en un establecimiento construido especialmente para la escuela.

Después de cuatro años de clases en módulos provisorios, estudiantes y docentes de la EPET 25 comenzarán una nueva etapa en instalaciones propias.

La directora de la EPET 25, Karen Carriel, expresó la emoción que representa este cambio para toda la comunidad educativa. "Hoy se están retirando los tráileres y esto conlleva un montón de alegría y emociones para nosotros", señaló. Además, recordó que durante cuatro años debieron convivir con las limitaciones propias de estos módulos y destacó que el nuevo edificio permitirá desarrollar las actividades en espacios adecuados y confortables.

El retiro de los tráileres también forma parte del plan de infraestructura educativa impulsado por el Gobierno provincial. El gobernador Rolando Figueroa ratificó que la meta es erradicar las escuelas tráiler antes de finalizar 2027, a partir de una fuerte inversión en nuevos edificios, ampliaciones y remodelaciones.

El retiro de los tráileres forma parte del plan provincial que busca eliminar las escuelas modulares antes de finalizar 2027.

Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión la provincia utilizaba alrededor de 700 módulos para atender el crecimiento de la matrícula o alojar instituciones sin edificio propio. Desde entonces, decenas de establecimientos comenzaron a dejar atrás estas estructuras gracias a la inauguración de nuevas escuelas y la reactivación de obras que permanecían paralizadas.

La EPET 25 se suma así a otras instituciones neuquinas que ya abandonaron este sistema provisorio, consolidando un proceso que busca garantizar que cada comunidad educativa pueda desarrollar sus actividades en edificios propios, modernos y con mejores condiciones para enseñar y aprender.