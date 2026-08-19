Tras conocerse el fallecimiento de un joven de 26 años en el hospital de Zapala por hantavirus, el Gobierno Provincial ha llevado tranquilidad a la comunidad aclarando que el nosocomio no está aislado y que se está procediendo con todos los contactos estrechos.

En diálogo con Entretiempo por AM550, el Dr. Carlos Quarín, Jefe de la Región Sanitaria Pehuén, expresó que inicialmente se identifica quiénes sí fueron contactos y de qué tipo, para clasificarlos en alto riesgo y bajo riesgo.

Para los de alto riesgo se procede con protocolos establecidos para hacer un seguimiento estricto, tanto clínico como de laboratorio. El profesional aclaró que estos contactos son de Ruca Choroy, comunidad a la que pertenecía el joven, de Aluminé y de Zapala.

Hantavirus: cuántos son los contctos estrechos en estudio

En cuanto a los contactos estrechos, Quarín comentó que son en total 20 personas. Los de alto riesgo deben aislarse en su domicilio, ya que tienen más probabilidad de contagiarse o contagiar.

De esos 20 contactos, la mitad son personal de salud, como consecuencia de la asistencia brindada al paciente. "El resto son familiares, allegados y algunos que estuvieron en contacto. Estos 20 son considerados como que están o que tienen que estar resguardados y con este seguimiento estricto que decíamos de sus signos de entomatología y también con alguna periodicidad más complementaria o como del laboratorio", aclaró.

Además aprovechó a reiterar que del Hospital de Zapala solo hay dos personas parte del personal de salud que están resguardadas y bajo seguimiento, pero el hospital funciona normalmente.

Cómo se habría contagiado y qué se recomienda

"El paciente lamentablemente fallecido residía en la zona de cordillera, en su puesto con tareas rurales de criancero, entre otras, y bajaba y subía permanentemente a la cuenca Ruca Choroy, a la casa de sus familiares, y lo que hasta ahora se puede decir en relación a esto es que se habría contagiado justamente en su puesto, en su lugar de trabajo, en su puesto rural, visto la presencia en ese lugar de los ratones que portan el virus y eventualmente ante el contacto con sus secreciones", explicó.

A esto agregó que los síntomas habían comenzado hace una semana aproximadamente y el paciente inicialmente había presentado una sintomatología abdominal digestiva, ya que presentaba quistes hidatídicos, diagnóstico que había conocido recientemente.

A partir de su mal estado consultó al centro intercultural y fue trasladado a la guardia del Hospital de Aluminé. Al ver que no evolucionaba favorablemente se decidió su traslado a Zapala y en Clínicas le realizaron estudios complementarios.

Fue allí cuando se sospechó de hantavirus y en terapia sufrió una falla respiratoria con consecuencia cardiovascular.

"El virus circula con el ratón en esta cepa que se sospecha, que se sospecha hasta ahora, pero es lo que está circulando en nuestra cordillera, como consecuencia esta cepa es hasta acá, la única que se ha encontrado como transmisión de persona a persona, por eso también todas estas medidas que hay que efectivizar", expresó el profesional.

En cuanto a las medidas preventivas, se pide limpieza de las viviendas, aislamiento hermético de alimentos, evitar ingreso de roedores y ante la duda desinfectar con lavandina. También se recomienda desmalezar y si se está en la cordillera no manipular malezas, principalmente la caña colihue.

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