La Policía y la Fiscalía de Zapala investigan las circunstancias en las que se produjo el trágico accidente que terminó con la vida de una adolescente de 15 años. La reconstrucción preliminar indica que la bicicleta en la que viajaban dos jóvenes bajaba por calle Pollero y no habría alcanzado a frenar al llegar a la intercepción con La Pampa, por donde circulaba un colectivo urbano.

El siniestro ocurrió este lunes 7 de septiembre, pasadas las 18, en la esquina de Pampa y Pollero. La víctima fue identificada como Nicole Montecino, quien sufrió gravísimas lesiones tras el choque con el colectivo del Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA).

Carlos Zalazar, jefe de la División Tránsito de Zapala, explicó en diálogo con La Primera Mañana, por AM550, que “el siniestro vial involucra a un colectivo del Transporte Urbano Municipal de Zapala (TUMZA), línea urbana, y a una menor de 15 años que se movilizaba en bicicleta”. Según detalló, “venían dos adolescentes en la bicicleta” y la dinámica inicial que manejan los investigadores es que ambos circulaban por Pollero en dirección hacia la intersección con Pampa.

“Estos menores se trasladaban en una bicicleta, y al llegar a la intersección de La Pampa y Pollero colisionan con el colectivo de transporte urbano”, relató Zalazar. El impacto tuvo consecuencias fatales para Nicole. “Producto de las lesiones gravísimas se dio su deceso posterior”, confirmó el jefe policial.

La bicicleta bajaba por una pendiente

Uno de los principales puntos que busca determinar la investigación es la velocidad a la que circulaba la bicicleta y la posibilidad que tuvieron los adolescentes de detenerse antes de llegar a la esquina. “Estamos tratando de dilucidar bien la situación, pero en primera instancia y por testimonios recabados en el sector, los menores venían bajando, digamos, porque hay tipo una pendiente en bicicleta de rodado grande”, explicó Zalazar.

Mientras tanto, el colectivo circulaba por Pampa. “El cole venía transitando por La Pampa en dirección norte-sur”, precisó. El jefe de Tránsito señaló que la hipótesis inicial apunta a que la bicicleta descendía a una velocidad considerable y que sus ocupantes no pudieron detenerla a tiempo. “Lo estamos tratando de dilucidar bien, pero sí, en primera instancia, venían bajando muy fuerte. No alcanzaron a frenar en la esquina”, sostuvo.

De acuerdo con esa reconstrucción preliminar, la bicicleta terminó impactando contra uno de los laterales del colectivo. “La colisionan fue terrible de costado al colectivo”, describió Zalazar. Las circunstancias exactas, sin embargo, todavía deben ser determinadas mediante las pericias accidentológicas y el resto de las medidas ordenadas por la Fiscalía.

El colectivo tenía prioridad de paso

Otro de los elementos que forma parte de la reconstrucción inicial es la prioridad de paso que tenía el transporte urbano. “Ellos venían bajando en bicicleta y el cole iba a una calle recta, digamos. El colectivo tenía prioridad de paso”, explicó Zalazar.

El conductor del colectivo es un empleado municipal. Luego del accidente fue trasladado a la División Tránsito, inicialmente como medida de resguardo ante la situación que se generó en el lugar. “Estuvo complicada la situación en el momento que llegó mucha gente, así que bueno, tuvo que resguardarlo y trasladarlo hasta la División para esperar directiva de la Fiscalía”, relató el jefe policial.

Según explicó, “en primera instancia se lo notificó de la detención dispuesto por la doctora Marina Díaz, la fiscal de la ciudad de Zapala”. La fiscal estuvo presente en el lugar del accidente. Posteriormente, al conductor “se le notificó de las actuaciones judiciales y recuperó la libertad”, indicó Zalazar.

Pericias sobre el colectivo y la bicicleta

La investigación continuó durante varias horas después del accidente. “Se trabajó hasta tarde porque vino personal de Criminalística de Zapala, el perito accidentológico. El fiscal estuvo presente y bueno, se trabajó con lo más puntilloso posible para determinar bien la situación”, explicó Zalazar.

El jefe de Tránsito señaló que se buscó preservar la escena y reunir todos los elementos posibles para reconstruir el hecho. “Con la luz del día, en principio, había que tomarse el tiempo para que se esclarezca bien el hecho”, sostuvo.

Durante este martes se realizarán nuevas pericias sobre los dos vehículos involucrados. “Hoy las pericias al colectivo y a la bicicleta”, indicó Zalazar, quien confirmó además que el rodado menor quedó completo tras el impacto: “No quedó desarmada. Está entera, completa”.

También se realizó una extracción sanguínea al conductor del colectivo. “Se le realizó una extracción sanguínea al chofer. Por orden también ahí de su defensor se autorizó la extracción, así que no hubo ningún inconveniente”, explicó. Los investigadores permanecen ahora a la espera de los resultados de esos estudios mientras continúan reuniendo pruebas para determinar “cuál fue la circunstancia” concreta del accidente.

El conductor tenía la documentación en regla

Respecto de la situación administrativa del colectivo y de su conductor, Zalazar aseguró que, en principio, no se detectaron irregularidades. “Nosotros tenemos la documentación, el carnet de conducir, seguro, licencia habilitante para el tipo de vehículo. Está la documentación en regla, por lo menos de este colectivo, y el chofer está todo en regla”, afirmó.

Otro dato que surgió de la investigación es que Nicole no circulaba sola. “La llevaba sentada en el caño, la típica de los chicos como andan hoy en día”, explicó Zalazar al referirse al otro adolescente que iba en la bicicleta.

“El menor quedó en observación en el Hospital Zapala a la espera de estudios más complejos, pero en primera instancia está bien, fuera de peligro”, informó el jefe de Tránsito. Por el momento, las lesiones fueron consideradas leves, aunque los médicos continuaban realizando estudios para evaluar su estado.

La bicicleta también es considerada un vehículo

En el marco de la investigación, Zalazar también hizo referencia a las condiciones de seguridad que debe reunir una bicicleta. “Eso en materia de investigación ahí... la bicicleta por ahí no reunía bien las condiciones”, señaló, aunque aclaró que ese aspecto también debe ser determinado mediante las pericias.

“Es un vehículo la bicicleta, así que bueno, tiene que estar bien, tiene que andar con casco, con protección, con el uso de los frenos, luces y demás”, explicó. Y remarcó: “Es un vehículo más”.

Cómo es el sector donde ocurrió el accidente

El lugar del choque se encuentra en una zona de los barrios del Alto de Zapala. Consultado sobre si se trata de un sector conflictivo en materia vial, Zalazar sostuvo que no está particularmente identificado por accidentes de este tipo.

“Los barrios del Alto son muy... mucha gente, pocas señales de tránsito relacionado al tema de reductores de velocidad y demás”, explicó. Si bien señaló que en el sector es habitual observar motos, aclaró que “bicicleta es muy raro” en comparación con otros vehículos.

“Más que nada, muchas motos andan en el Alto, pero bueno, en este caso fue de bicicleta”, señaló. Y agregó: “No le diría que fuera un lugar complicado, así como que siempre andan accidentes de este tipo en el sector”.

Trasladaron el cuerpo de la menor a Neuquén

Los restos de Nicole Montecino fueron trasladados a la ciudad de Neuquén para la realización de la autopsia. “Los restos de Nicole Montecino fueron trasladados hasta Neuquén, a la morgue forense para practicarle la autopsia en horas de la mañana”, informó Zalazar.

Según estimó, “en el transcurso del día tendría que estar el cuerpo acá en Zapala para hacer entrega a los familiares”. Nicole era hija de un empleado municipal de la ciudad.

Mientras la comunidad permanece conmocionada por la muerte de la adolescente, la investigación continúa con el análisis de la escena, las pericias sobre la bicicleta y el colectivo, los testimonios recogidos en el lugar y los resultados de los estudios realizados al conductor.

El objetivo de las autoridades es establecer con precisión cómo se produjo el impacto y determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades derivadas del trágico siniestro.