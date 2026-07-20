Tras un nuevo episodio de violencia en el Hospital Francisco López Lima de Roca, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Ministerio de Salud de Río Negro que garantice la seguridad de los trabajadores hospitalarios y que implemente un protocolo de actuación específico para estos casos.

El hecho ocurrió el fin de semana, cuando familiares de una paciente que murió en el sector de terapia intensiva ingresaron de manera agresiva al hospital, intentando agredir físicamente a médicos y enfermeros que cumplían funciones en el área crítica. La situación generó alarma y expuso nuevamente la vulnerabilidad del personal de salud frente a hechos violentos.

“Exigimos al Ministerio de Salud que de una vez por todas tome cartas en el asunto y garantice con celeridad la seguridad de quienes cumplimos funciones dentro del hospital y de los centros de salud”, señaló Facundo Cappello, dirigente de la seccional Alto Valle Este de ATE y trabajador de la salud. Asimismo, advirtió que los empleados cumplen con todas las exigencias laborales, pero enfrentan el temor de no regresar a sus hogares en las mismas condiciones en que ingresaron a trabajar.

El sindicato remarcó que la seguridad debe ser permanente y transversal en todos los sectores del hospital y en cada centro de salud de la provincia, no limitada a áreas específicas. “Es inadmisible que tengamos miedo cada vez que vamos a trabajar. Exigimos que se haga la inversión necesaria en la seguridad de los trabajadores de la salud”, agregó Cappello.

ATE recordó que este no es el primer episodio de violencia en el López Lima y subrayó que la integridad física de quienes brindan atención las 24 horas a la comunidad debe ser resguardada con medidas institucionales claras.