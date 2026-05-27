Perdió el control y se cayó de la moto: un niño de 12 años lucha por su vida tras el grave accidente

Un niño de 12 años permanece internado en estado crítico en el hospital Francisco López Lima de Roca, luego de haber sufrido un grave accidente de tránsito este lunes por la tarde en el barrio Ceferino de Ingeniero Huergo.

El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando el menor salió de su vivienda y se desplazaba a bordo de una motocicleta. En circunstancias que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre la calzada, provocándose lesiones de extrema gravedad que obligaron a una inmediata intervención médica y derivaciones sucesivas a distintos centros de salud de la región.

Según informaron desde la Comisaría 16, el chico había salido de su casa sin la autorización de su madre con la intención de ir a comprar pan a un kiosco cercano. Debido a la gravedad del impacto, el niño recibió las primeras curaciones en el hospital de Huergo, pero luego debió ser derivado de urgencia a Villa Regina y finalmente al hospital de Roca donde permanece internado bajo pronóstico reservado.

Los familiares confirmaron que el menor sufrió tres paros cardíacos y que su evolución es muy lenta, lo que mantiene en vilo a toda la comunidad. La difícil situación generó una inmediata reacción de allegados, amigos y vecinos, quienes iniciaron una cadena de oración en redes sociales para pedir por la pronta recuperación del niño y acompañar a la familia en este momento de angustia.

La situación generó una fuerte conmoción en Ingeniero Huergo, donde vecinos y allegados se acercaron al hospital para contener a la familia. En redes, la cadena de oración se multiplicó con mensajes de apoyo y solidaridad, convirtiéndose en un gesto colectivo que refleja la preocupación de toda la comunidad por la salud del niño.