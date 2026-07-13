Una mujer cayó al río en Lago Puelo durante la jornada del jueves y debió ser trasladada al hospital para su evaluación médica.

Detallaron que el hecho ocurrió en la zona de los Pozones de Gómez, en el Paraje Entre Ríos, donde vecinos que se encontraban en el lugar brindaron la primera asistencia y dieron aviso a Bomberos Voluntarios.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, dos dotaciones acudieron al llamado para intervenir en la situación. Al arribar, la mujer ya había logrado salir del agua por sus propios medios.

La persona presentaba un cuadro inicial de hipotermia, por lo que recibió atención en el lugar antes de ser derivada al hospital. En el operativo trabajaron bomberos junto al personal sanitario.