Una investigación federal permitió desarticular una red de narcomenudeo que operaba en Lago Puelo y El Bolsón bajo la modalidad de delivery de drogas. Los procedimientos se realizaron tras meses de seguimiento de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo.

Con pruebas consolidadas, el Juzgado Federal de Esquel autorizó los allanamientos a pedido del fiscal subrogante Santiago Roldán en dos propiedades: una en el sector La Globa de Lago Puelo, sobre calle Arroyo Golondrinas, y otra en el paraje Mallín Ahogado de El Bolsón, barrio Los Milagros.

El saldo fue el secuestro de 270 gramos de cogollos de cannabis fraccionados para la venta, 24 dosis de clorhidrato de cocaína, dos balanzas digitales de precisión, dinero en efectivo de baja denominación, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Las dos personas mayores de edad identificadas quedaron imputadas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal de Esquel.

La red realizaba entregas a domicilio y en la vía pública, abarcando un radio de acción que incluía El Hoyo, Lago Puelo y otros sectores de la Comarca Andina. Los investigadores señalaron que la modalidad de distribución era flexible y buscaba evitar controles policiales, utilizando vehículos particulares y puntos de encuentro previamente pactados con los compradores.

El operativo es parte de una serie de acciones coordinadas por la Policía Federal Argentina y las divisiones de drogas de la región, que en los últimos meses han intensificado la persecución del narcomenudeo en localidades cordilleranas. La estrategia apunta a cortar las cadenas de distribución minorista que abastecen a consumidores locales y que, según las autoridades, generan un fuerte impacto social en comunidades pequeñas.

Fuentes judiciales remarcaron que la investigación continuará con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar información sobre contactos, proveedores y clientes de la red. Además, se evaluará la posible conexión con otros procedimientos realizados en la Comarca Andina y en ciudades cercanas como Esquel y El Maitén.