Un alerta por turistas extraviados activó un operativo de rescate en la montaña de Lago Puelo durante la madrugada del domingo. Dos personas que recorrían el Cerro Currumahuida no regresaron en el horario previsto y, tras varias horas de tensión, fueron halladas en buen estado de salud gracias a un despliegue coordinado que incluyó drones y equipos de rescate.

La activación del protocolo ocurrió a las 0:40, cuando se perdió contacto con el hombre y la mujer provenientes de Buenos Aires. Desde ese momento, la calma nocturna se transformó en urgencia: los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo organizaron cuadrillas para internarse en sectores de difícil acceso, con la presión de que cada minuto podía marcar la diferencia.

Con el correr de las horas, la búsqueda se intensificó. El terreno escarpado y la oscuridad obligaron a redoblar esfuerzos, mientras la incertidumbre crecía. Sin embargo, la incorporación de tecnología aérea cambió el rumbo del operativo. A las 3:35, el dron del Área Técnica de la Brigada de Incendios Las Golondrinas permitió ubicar a los excursionistas en un punto crítico del cerro, acelerando la coordinación para el ingreso seguro del móvil de rescate.

El hallazgo fue un alivio. Finalmente, a las 6:35, ambos turistas arribaron junto al móvil, confirmándose que se encontraban en buen estado de salud y sin necesidad de asistencia médica. La tensión acumulada durante la madrugada se transformó en aplausos y reconocimiento al trabajo de los equipos intervinientes.

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo trabajaron durante más de seis horas en plena madrugada para localizar a los turistas extraviados en el Cerro Currumahuida.

Además, desde el cuartel destacaron el aporte tecnológico de DJI y HDT New Force, que resultó determinante para acortar tiempos y garantizar un desenlace positivo. La madrugada del domingo dejó en claro que la combinación de vocación humana y herramientas modernas puede salvar vidas en escenarios de riesgo.

El operativo se dio por finalizado con la confirmación de la identidad y condición de los turistas, cerrando más de seis horas de trabajo coordinado. Lago Puelo amaneció con la noticia de un rescate exitoso, donde la solidaridad, la tecnología y la rapidez fueron protagonistas.