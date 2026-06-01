Una mujer fue atacada por un perro en la localidad de Loncopué y resultó con una herida grave en el brazo que requirió 15 puntos de sutura. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando la víctima caminaba hacia un comercio cercano a su vivienda.

La víctima es Mónica Beatriz, quien relató el episodio en el programa “La Mañana es de La Primera”, emitido por AM550. El ataque ocurrió en una calle del barrio Costa Esperanza, en Loncopué, y la mujer debió ser asistida de urgencia.

Según su testimonio, el perro —que pertenece a una vivienda particular— la atacó directamente, derribándola al suelo y provocándole una lesión profunda en el brazo. Actualmente, la mujer continúa con curaciones médicas diarias y seguimiento sanitario.

El ataque durante una caminata matutina

Mónica Beatriz relató que el hecho ocurrió cuando se dirigía a un comercio cercano. En ese trayecto, dos perros se habrían acercado de forma repentina.

“Se me vinieron encima”, contó en la entrevista. La situación se volvió crítica en segundos y la mujer terminó en el suelo tras el impacto del animal.

Una agresión que terminó en lesión grave

El perro principal la atacó directamente en la zona del brazo. La víctima intentó protegerse cubriéndose el rostro, lo que evitó lesiones en la cara.

Sin embargo, la mordida fue profunda y generó una herida de gran magnitud. En el hospital le realizaron 15 puntos de sutura externos, además de tratamientos internos.

Atención médica y seguimiento diario

Tras el ataque, la mujer fue trasladada al hospital local donde recibió atención de urgencia. Actualmente debe asistir todos los días a curaciones y continuar con medicación indicada por los profesionales.

Además, se le habría indicado una inyección preventiva, cuyo acceso depende del sistema de salud.

Denuncia y reclamo por falta de asistencia institucional

La víctima aseguró que realizó la denuncia correspondiente y expresó malestar por la falta de acompañamiento posterior al hecho.

Según su testimonio, ni autoridades ni responsables del animal se habrían acercado de inmediato tras el ataque.

¿El perro tenía antecedentes de ataques?

De acuerdo al relato de la víctima, existirían versiones de que el animal ya habría protagonizado otros episodios de mordeduras en la zona.

El perro pertenecería a una vivienda particular cercana al domicilio de la mujer, lo que abre interrogantes sobre el control y la tenencia responsable de animales en el barrio.

La entrevista completa: