Robaron un celular en una estación de servicio de Loncopué, escaparon por Ruta 22 y los atraparon en Cutral Co

Un operativo policial realizado este viernes en Cutral Co permitió recuperar un celular robado en Loncopué y demorar a dos personas que circulaban en un auto por la Ruta Nacional 22. El procedimiento se activó luego de que cámaras lectoras de patentes detectaran el vehículo sospechado mientras avanzaba hacia la comarca petrolera.

La denuncia se originó cerca de las 14.30, cuando un trabajador de una estación de servicio de Loncopué advirtió la desaparición de su teléfono celular. Desde el Centro de Operaciones Policiales de Zapala emitieron una alerta inmediata con los datos del vehículo involucrado: un Peugeot 307 azul.

Interceptaron el auto sobre Ruta 22

Con esa información, efectivos de la Dirección Seguridad Interior de la Comarca desplegaron un operativo cerrojo coordinado con personal del Data Center y móviles policiales de la zona.

Minutos después, uniformados que realizaban recorridas preventivas localizaron el vehículo detenido en un semáforo ubicado en Ruta 22 y José Hernández, en Cutral Co. Allí identificaron a un hombre y una mujer, ambos de 32 años.

Durante el procedimiento, los policías encontraron un teléfono Samsung A14 negro con funda verde. Las características coincidían con las aportadas por la víctima del robo denunciado en Loncopué.

La investigación avanzó con cámaras y monitoreo vial

Tras el hallazgo, el personal policial secuestró el celular y también el Peugeot 307 en el que se movilizaban los sospechosos. Ambos fueron trasladados para continuar con las actuaciones judiciales.

La causa quedó a disposición de la Comisaría 14°, mientras avanza la investigación para determinar cómo se produjo el robo y si existen otros hechos vinculados al mismo vehículo.