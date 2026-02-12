La Municipalidad de Neuquén anunció que, a partir del próximo lunes, comenzarán a aplicarse sanciones a los propietarios de terrenos baldíos que no hayan cumplido con las normativas de limpieza y cerramiento establecidas en la ordenanza vigente. Desde el 15 de enero, los propietarios de estos terrenos fueron notificados sobre la obligación de regularizar sus propiedades, que incluyen tareas de desmalezamiento y cerramiento adecuado para evitar riesgos ambientales y de seguridad.

Según la normativa, los terrenos ubicados en la zona urbana deben contar con un cerramiento de alambre olímpico, mientras que en las áreas rurales se permite el uso de alambre de tres hilos. En ambos casos, los terrenos deben mantenerse libres de maleza y residuos.

Si los propietarios no cumplen con estas exigencias antes del 16 de febrero, la Municipalidad podrá ingresar a los terrenos para realizar las tareas de limpieza y trasladar los costos a los propietarios. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar hasta los 2 millones de pesos, a lo que se suman los gastos por la limpieza, actualmente valorados en 20 mil pesos por metro cuadrado.

En un lote de 200 metros cuadrados, el costo de desmalezamiento podría superar los 4 millones de pesos. Según estimaciones municipales, existen entre 1.500 y 1.600 terrenos baldíos en la ciudad, algunos de ellos en condiciones óptimas, mientras que otros presentan maleza de hasta dos metros y medio de altura, acumulación de basura y la presencia de roedores, arañas y alacranes. Estos terrenos también se han convertido en focos de inseguridad, siendo un problema creciente para las autoridades locales.

Con esta nueva medida, la Municipalidad de Neuquén busca mejorar las condiciones del espacio urbano y rural, garantizar la salubridad pública y reducir los riesgos derivados de terrenos en mal estado. Las autoridades advierten que, a partir de la próxima semana, los controles serán estrictos y se tomarán las acciones necesarias para hacer cumplir las normativas.