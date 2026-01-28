En Plottier, las autoridades municipales reiteran a la comunidad la necesidad de mantener los terrenos y veredas en condiciones óptimas de limpieza y conservación. Esta medida busca garantizar la higiene y seguridad en los barrios, al tiempo que fortalece el ordenamiento del espacio urbano.

La responsabilidad de los propietarios se extiende desde el límite de sus edificaciones hasta el cordón cuneta, incluyendo el mantenimiento de veredas y la limpieza de los terrenos. La municipalidad hace hincapié en que estas acciones son fundamentales para evitar riesgos y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas y sanciones administrativas. Por esta razón, se insta a los vecinos a cumplir con las normas vigentes y evitar inconvenientes legales, reforzando así el compromiso con el bienestar colectivo. Además, las autoridades destacaron que la limpieza y el mantenimiento de los espacios privados también impacta en la estética de la ciudad y en la prevención de focos de riesgo, como la proliferación de plagas o accidentes por maleza alta y residuos acumulados.

Los vecinos que requieran orientación sobre cómo cumplir con estas obligaciones pueden acercarse a las oficinas municipales o consultar los canales oficiales de la comuna, donde se brindan detalles sobre los procedimientos y sanciones aplicables.

Finalmente, desde la municipalidad reiteraron que la colaboración de todos es clave para mantener Plottier como una ciudad segura, limpia y ordenada. “El compromiso de cada vecino garantiza que nuestros barrios sean espacios más seguros y agradables para vivir”, concluyeron las autoridades.