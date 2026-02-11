A partir del miércoles 18, comenzará la entrega de la nueva tarjeta del boleto estudiantil neuquino, un beneficio que lleva siete años ofreciendo transporte gratuito a los estudiantes de la provincia. Este año, la entrega se realiza con novedades, incluyendo una modalidad exclusiva de tarjeta para acceder al colectivo y la implementación de un trámite totalmente virtual.

En una entrevista brindada en La Primera es de la Mañana por AM550, Noelia Rueda Cáceres, Subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, detalló los cambios que trae esta nueva edición del programa. "Estamos ya en nuestro séptimo año de boleto estudiantil gratuito y bueno, este vino con cambios, que es que va a tener su tarjeta para subir al cole de manera exclusiva", comentó.

El proceso de inscripción, abierto desde el 2 de febrero, es completamente online y a través de Muni Express. "Para los chicos que lo solicitan por primera vez, se debe presentar la foto del DNI, tanto del frente como del dorso, el certificado de alumno regular (que sirve el del año pasado), y la acreditación del calendario de vacunas", explicó la funcionaria. Los documentos se pueden obtener a través de Mi Argentina, o en la libreta de vacunación en el caso de algunos padres y madres.

Hasta el momento, entre 11.000 y 12.000 personas ya se inscribieron, aunque Rueda Cáceres destacó que aún falta un número considerable de estudiantes. "Todavía falta una gran cantidad de personas que se anoten, que van a utilizar el beneficio", aseguró. La inscripción es clave, ya que los beneficiarios recibirán un correo electrónico confirmando que su solicitud fue validada para retirar la tarjeta.

La entrega del kit escolar comenzará el 19 de febrero, pero solo aquellos que hayan completado la inscripción y cuenten con la tarjeta física del boleto estudiantil podrán acceder a él. "Invitamos a todos aquellos que no lo hagan a último momento, sino que tienen toda esta semana ya para inscribirse", remarcó Rueda Cáceres, destacando la importancia de no dejar este trámite para el final.

En cuanto a la cantidad de estudiantes beneficiados, la funcionaria detalló que en 2025 se entregaron aproximadamente 49.000 tarjetas, en los niveles primario, secundario, terciario y universitario. "Estimamos que este año va a volver a aproximarse a este número, o tal vez lo supere un poco", expresó. En 2026, se espera que la cifra sea similar, con un estimado de 45.000 estudiantes.

Rueda Cáceres también explicó la diferencia entre la nueva tarjeta del boleto estudiantil neuquino y la tarjeta SUBE. "Las nuevas tarjetas se distinguen en el color. La mayoría de las SUBE son celestes, pero las del boleto estudiantil neuquino son rojas", explicó. Además de servir para acceder al transporte público, estas tarjetas permiten al municipio realizar un seguimiento más preciso de los usuarios, lo que facilita la planificación del transporte.

Para aquellos estudiantes que deseen recibir el kit escolar, el plazo para la inscripción finaliza el 18 de febrero. Posteriormente, para quienes solo deseen utilizar el boleto estudiantil, habrá un tiempo más prolongado para completar el trámite. "Recordamos que las clases arrancan el miércoles 25 de febrero, así que es importante hacerlo con tiempo", concluyó la funcionaria.