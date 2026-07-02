Neuquén impulsa una ordenanza para regular las ferias informales en la ciudad y permitir que quienes hoy emprenden informalmente puedan sumarse al circuito formal, con equidad y las reglas correspondientes.

En diálogo con La Segunda Mañana por AM550, Carlos Algueró, Prosecretario de Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) explicó que es una "norma de regularización de cualquier tipo de comercialización irregular". Para ello se busca imponer reglas y normas para cualquiera que quiera ejecer el comercio en Neuquén, desde una feria hasta un puesto o showroom.

"Eso va a nivelar la cancha para que el comerciante que está en la calle de alguna manera asuma todos los costos, sienta que está en la misma regla del juego como cualquiera", aseguró.

En cuanto a las tradicionales ferias de la "saladita", indicó que se busca regularizar el comercio ilegal para que todo se haga como corresponde y que esto no afectará al comercio establecido porque es competir con las mismas reglas.

Permitir las ventas bajo reglas claras

También se refirió a las ferias que ya existen pero están regularizadas bajo control municipal. "Siempre insistimos en una cuestión de que no se desmadren, que de alguna manera estén dentro de la normativa y que va a ir acomodando también eso. Mire, nosotros lo que más queremos es no prohibir, sino aumentar dentro del ámbito comercial las reglas de juego claras, para que cualquier persona que quiera comercializar termine siendo un gran empresario", expresó Algueró.

Agregó que esto también surge en un contexto de mucho ingreso de mercadería barata de otros países, más oferta y variedad, por lo cual se busca permitirlo bajo una órbita legal. "La gente tiene todo el derecho a comprar barato y tratar de abastecerse, servicios, bienes, lo más barato que pueda. Lo que hay que tratar de decir es un escalón antes, que todos esos bienes y servicios estén en regla".

Algueró manifestó que lo que buscan es evitar que se vendan artículos falsificados en espacios donde no pagan impuestos.

"Hay gente de mucho trabajo, yo veo a los vendedores ambulantes en la cuadra, a veces en el bajo, y hoy es un día de 6 grados cero, y vos los ves en el puente, trabajan y traen, traen su mercadería. Ellos están regulados y cumplen con lo que tienen que cumplir. Y yo los aplaudo, porque realmente es un laburo. Y ojalá el día de mañana estén en un local a la calle y puedan acceder a alguna mejor manera de comercializar su producto", manifestó.

El objetivo de que todos puedan profesionalizarse

A partir de esto agregó que los límites y las diferencias han comenzado por personas que intentaron sacar una gran diferencia con los precios en este tipo de ventas, jugando con la necesidad de quienes compraban el producto.

Por último habló sobre las ferias de artesanos, muy importantes en la zona que genran grandes ventas. Sobre esto manifestó que seguirán en pie ya que son lícitas.

"Acá lo que tenemos que fomentar es que cualquier persona que quiera comercializar bienes y servicios haya cierto marco, nada más. Pero vamos a fomentar de la mejor manera. Si una persona quiere vender alimentos, ¿qué mejor que tener un programa de capacitación para manipulación de alimentos, para cómo hacer programatología? Entonces esa persona al día de mañana puede tener una roticería", finalizó Algueró.

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