La Municipalidad de Neuquén inició la notificación a 180 comercios frentistas ubicados sobre la Gran Avenida, en el tramo que va desde calle Gatica hasta el ingreso este de la ciudad, informando la eximición del pago de la licencia comercial.

La medida busca acompañar a los comerciantes que se encuentran en una de las zonas donde se desarrolla una de las obras viales más importantes en la historia de la capital neuquina.

Cómo funcionará el beneficio para los comerciantes

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, explicó que el beneficio se aplicará de manera automática en las licencias comerciales.

“El beneficio es una ayuda y un reconocimiento a los pequeños y medianos comerciantes que hoy están afectados por la obra, pero que serán beneficiados en un futuro cercano”, señaló.

Pesce aclaró que la eximición regirá desde febrero hasta diciembre de 2026, siempre que los comerciantes presenten su declaración jurada de comercio.

La funcionaria también indicó que quienes ya abonaron la licencia comercial —ya sea por un mes o por un semestre— tendrán el saldo acreditado a favor para futuros pagos.

“Ese monto se verá reflejado como crédito para la licencia comercial del próximo año”, detalló.

Identificación de los locales exentos

Por su parte, la subsecretaria de Comercio, Gabriela Cagol, explicó que el beneficio comenzó a implementarse de inmediato.

“Los notificamos de este beneficio, les colocamos un sticker que identifica al local como exento, y automáticamente van a ver reflejada la exención del pago”, indicó.

Cagol destacó que el gabinete municipal mantiene contacto directo con comerciantes y vecinos de la zona para resolver las situaciones que surjan durante el avance de la obra.

“La exención de la licencia comercial es una medida impulsada por el intendente para acompañar al sector comercial que se verá afectado durante el desarrollo de la Gran Avenida”, afirmó.

Comerciantes valoraron la medida

Uno de los comerciantes beneficiados es José Antonio Paramio, propietario de una mueblería con 41 años de actividad en el sector.

El empresario recordó que la zona sufrió históricamente problemas de inundaciones.

“El pico máximo fue en 2014, cuando tuvimos 80 centímetros de agua dentro del local, lo que significó pérdidas muy importantes”, relató.

Paramio consideró que la obra y la eximición del pago de tasas representan un cambio importante para la zona.

“Esta obra soluciona un problema histórico de la ciudad y el reconocimiento hacia los comerciantes realmente significa mucho”, expresó.