La ciudad de Neuquén continúa ampliando uno de sus emblemas urbanos y turísticos. Con una fuerte apuesta a recuperar y poner en valor la relación con los ríos, continúa la obra de tres nuevos kilómetros de Paseo Costero en el tramo comprendido entre las calles Chocón y Aguado. Esta mañana, el intendente Mariano Gaido recorrió la zona y celebró los avances. La inauguración está prevista para agosto.

Neuquén suma tres kilómetros más de Paseo Costero y refuerza su perfil turístico

El proyecto no solo sumará infraestructura y conectividad sobre la ribera del río Neuquén, sino que incorporará nuevos espacios para recreación, deporte y encuentro, en un corredor que ya se convirtió en un sello distintivo de la capital provincial.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Gaido aseguró que la intervención será inaugurada durante el mes aniversario de la ciudad y remarcó que se ejecuta con fondos propios, sin endeudamiento.

“Tener las cuentas ordenadas nos permite llevar adelante obras fundamentales en toda la ciudad”, sostuvo.

A paso firme: avanzan las obras en los tres nuevos kilómetros del Paseo Costero en Neuquén.

Paseo Costero de Neuquén: la ciudad superará los 30 kilómetros junto al río

Con esta ampliación, Neuquén alcanzará más de 30 kilómetros del Paseo Costero, una cifra que, según destacó Gaido, la posiciona como la ciudad con mayor extensión de este tipo en toda la Argentina. “Son tres nuevos kilómetros sobre el río Neuquén, desde (las calles) Chocón hasta Aguado. Está muy avanzada la ejecución de los cordones cuneta, la bicisenda y la senda peatonal, mientras las máquinas trabajan en la etapa final”, explicó.

La obra apunta a seguir consolidando una política urbana que cambió la relación de la ciudad con sus costas, con una premisa que el municipio repite desde hace años: dejar de darle la espalda a los ríos.

“Estamos orgullosos de ser la ciudad con mayor extensión de paseo costero del país”, Mariano Gaido, intendente.

Obra del Paseo Costero: bicisenda, iluminación y nuevos espacios recreativos

Desde el municipio detallaron que el proyecto abarca 3.000 metros y presenta importantes avances.

Gran parte de la vereda costera ya se encuentra prácticamente terminada y actualmente los trabajos se concentran en la bicisenda, que contará con pavimento flexible, mientras se completan los cordones cuneta y se prepara la colocación de carpeta asfáltica para el sector vehicular.

En paralelo, avanzan las obras complementarias:

Bases para nuevas columnas de iluminación

Instalación de bancos y cestos

Incorporación de mobiliario urbano

Continuidad del diseño característico del paseo

La intención es que este nuevo tramo del Paseo Costero mantenga la identidad estética y funcional que ya distingue a todo el corredor ribereño. Un lugar elegido tanto por los vecinos y turistas.

Mariano Gaido celebró los avances en los tres nuevos kilómetros del Paseo Costero.

Turismo en Neuquén: el Paseo Costero se consolida como atractivo regional

Más allá de la infraestructura, el Paseo Costero se transformó en uno de los motores turísticos de la capital. Durante los fines de semana de mayor movimiento en verano, más de 50.000 personas recorrieron este espacio, participando de actividades recreativas, deportivas y al aire libre.

Desde el municipio destacan que ese nivel de convocatoria refleja un impacto social y económico creciente, ya que el paseo atrae visitantes de localidades vecinas y fortalece a Neuquén como destino turístico regional. “Este paseo costero representa una economía del turismo que llegó para quedarse en la capital”, afirmó Gaido.

La obra del Paseo Costero genera empleo y apuesta por empresas neuquinas

Otro de los puntos destacados por el intendente fue el impacto económico de la obra, que es ejecutada por una empresa local y con mano de obra neuquina. Según señalaron, esa decisión no solo permite avanzar con infraestructura estratégica, sino también dinamizar empleo y actividad económica en la región.

Con la futura inauguración prevista para el mes aniversario, la ciudad sumará un nuevo tramo a un corredor que ya se convirtió en una marca registrada de Neuquén. “Estamos orgullosos de ser la ciudad con mayor extensión de paseo costero del país”, concluyó el jefe comunal.