La Municipalidad de Neuquén presentó la Guía Estratégica para la Inversión y el Emprendimiento Turístico, una herramienta pensada para fortalecer el crecimiento del sector y acompañar a quienes buscan desarrollar proyectos en la ciudad. El lanzamiento se realizó en el salón “Zorro” de la Península Hiroki, en el marco de una política que apunta a consolidar a Neuquén como un destino turístico en expansión, con oportunidades para nuevos inversores y emprendedores.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol destacó que esta guía “es una herramienta fundamental para quienes desean invertir, generar su propio emprendimiento o reorientar uno ya existente”, y remarcó que el objetivo es facilitar información clave para la toma de decisiones.

Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de 70 prestadores turísticos activos, mientras que unos 30 ya manifestaron interés en ampliar sus servicios y otros nuevos inversores buscan sumarse a la actividad, lo que refleja el dinamismo del sector.

La guía surge de un trabajo de investigación orientado a detectar oportunidades concretas de desarrollo. Está dirigida tanto a quienes quieren iniciar un emprendimiento como a aquellos que buscan crecer o diversificarse dentro del turismo, incluyendo además información sobre fuentes de financiamiento disponibles.

Entre los rubros con mayor potencial, se destacan la gastronomía sin gluten, los alojamientos familiares y los servicios logísticos vinculados a la organización de eventos, áreas que muestran una demanda creciente en la ciudad. El documento ofrece una mirada integral del proceso de inversión, incorporando aspectos como el dimensionamiento de proyectos, localizaciones estratégicas, análisis de mercado, estrategias comerciales, financiamiento, marco normativo y procesos de habilitación.

Además, el material estará disponible en formato digital a través del sitio oficial de la subsecretaría de Turismo, organizado en módulos temáticos que facilitan su consulta. Entre ellos se incluyen contenidos como “17 razones para emprender turismo en Neuquén Capital”, características urbanas, principales actividades económicas y el análisis del mercado turístico local.