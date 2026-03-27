Neuquén reúne a mujeres líderes de todo el país para potenciar negocios y desarrollo regional

Con el impulso de visibilizar el rol de las mujeres en la economía y potenciar las oportunidades de negocio con mirada federal, Neuquén se convirtió en sede del 4° Foro Regional de la Asociación Global Equidad e Integridad (AGEI), un encuentro que reúne a empresarias, emprendedoras, funcionarias y profesionales de distintos puntos del país.

El evento, que se desarrolla del 26 al 28 de marzo en el Casino Magic, posiciona a la provincia como un nodo estratégico para debatir el desarrollo económico regional, con foco en la industria energética —especialmente Vaca Muerta—, pero también en otras actividades clave como la fruticultura, el turismo sustentable y la vitivinicultura.

“Estamos muy felices de inaugurar este cuarto foro en Neuquén”, expresó a 24/7 Canal de Noticias la presidenta de AGEI, Lina Anllo, quien subrayó que la organización trabaja “por las mujeres, por las economías regionales y por las mujeres en las economías regionales”.

En ese sentido, destacó la elección de la provincia como sede del encuentro: “Neuquén tiene un crecimiento energético muy fuerte, es la cuna de la energía con Vaca Muerta, pero lo que buscamos mostrar es qué mujeres hay en esa cadena de valor y también en otras industrias”.

Durante las tres jornadas, el foro combina visitas a Vaca Muerta junto a YPF, paneles de análisis, talleres y rondas de networking, además de actividades culturales. Uno de los ejes centrales es el rol de las mujeres en sectores históricamente masculinizados como el Oil & Gas.

“Neuquén tiene un crecimiento energético muy fuerte, es la cuna de la energía con Vaca Muerta, pero lo que buscamos mostrar es qué mujeres hay en esa cadena de valor y también en otras industrias”. dijo la presidenta de AGEI.

“La comunidad que se genera es muy diversa: hay empresarias, emprendedoras, políticas, periodistas y profesionales independientes. Y eso es lo que queremos, que se conecten, que generen alianzas y oportunidades”, explicó Anllo.

La dirigente también puso el foco en la necesidad de ampliar la mirada productiva de la provincia: “Hoy el Oil & Gas parece llevarse toda la atención, pero Neuquén tiene una economía mucho más diversa. Hay mujeres liderando proyectos en vinos, en turismo, en la industria frutícola, y eso está pasando acá”.

En esa línea, remarcó que uno de los objetivos centrales del foro es justamente dar visibilidad a esos liderazgos: “Queremos poner en valor a mujeres que lideran empresas y que quizás de otra manera no hubiésemos conocido, y conectarlas con otras de distintas provincias para generar negocios y posibilidades de exportación”.

“Hoy el Oil & Gas parece llevarse toda la atención, pero Neuquén tiene una economía mucho más diversa. Hay mujeres liderando proyectos en vinos, en turismo, en la industria frutícola, y eso está pasando acá”, señaló Anllo.

Consultada sobre las barreras que aún enfrentan las mujeres en espacios de decisión, Anllo reconoció que persisten desigualdades, especialmente en sectores como el energético. “Las mujeres ocupan cargos de decisión en porcentajes mucho menores, y el Oil & Gas no es la excepción”, afirmó.

Sin embargo, destacó algunos avances recientes: “Cuando visitamos Vaca Muerta, nos recibieron ingenieras. Eso nos dio mucha alegría. Es un proceso, hay que seguir trabajando desde el sector público con políticas y desde el privado con estos espacios que visibilizan”.

El foro cuenta además con la participación de ministras de distintas provincias, lo que refuerza la articulación entre el sector público y privado para impulsar políticas de equidad y desarrollo.

“Estamos en ese camino, traccionando para que cada vez haya más mujeres liderando y más oportunidades en todo el país”, concluyó Anllo, en un evento que busca dejar huella en la agenda productiva y social de la región.

“Cuando visitamos Vaca Muerta, nos recibieron ingenieras. Eso nos dio mucha alegría. Es un proceso, hay que seguir trabajando desde el sector público con políticas y desde el privado con estos espacios que visibilizan”, remarcó Anllo.

Neuquén busca diversificar su economía: las bodegas ganan lugar

En una provincia atravesada por el boom energético de Vaca Muerta, otras actividades comienzan a ganar protagonismo y a reclamar su lugar en la agenda del desarrollo. Ese es uno de los ejes que atraviesa el 4° Foro Regional de la Asociación Global Equidad e Integridad (AGEI), que se desarrolla hasta el 28 de marzo en Neuquén, con sede en el Casino Magic.

El evento reúne a empresarias, referentes del sector público y privado, emprendedores y profesionales de todo el país, con el objetivo de debatir el crecimiento económico regional con una mirada federal. Si bien la industria del Oil & Gas ocupa un rol central, también hay espacio para otras economías que buscan consolidarse, como la vitivinicultura.

En ese contexto, Lorena Nicolás Creide, cofundadora de la bodega Mabellini Wines, participa de un panel enfocado en “empresas con propósito”, donde compartirá la experiencia de desarrollar un emprendimiento en un sector emergente dentro de la provincia.

“Hablar de propósito en una empresa donde se busca crear valor y dejar valor es fundamental para nosotros”, expresó Creide, quien destacó la importancia de visibilizar el trabajo que vienen realizando. “Poder contarlo y que nos conozcan es muy importante”, agregó.

Para la empresaria, el principal desafío es posicionarse en un escenario donde la actividad hidrocarburífera concentra gran parte de la atención y las inversiones. Sin embargo, subrayó que el crecimiento de la vitivinicultura forma parte de un proceso más amplio.

“Hablar de propósito en una empresa donde se busca crear valor y dejar valor es fundamental para nosotros”, expresó Creide, quien destacó la importancia de visibilizar el trabajo que vienen realizando. “Poder contarlo y que nos conozcan es muy importante”, agregó.

“Estamos dentro de lo que es la diversificación de la matriz productiva de la provincia, generando valor no solo para quienes trabajan directamente en la chacra, sino para toda una cadena: desde gráficas hasta proveedores de insumos. Se mueve toda la industria”, explicó.

En ese sentido, Creide remarcó que los vinos neuquinos están en condiciones de competir con las regiones tradicionales del país. “Tenemos una alta calidad en vinos y trabajamos de manera sustentable, así que estamos en un buen camino”, aseguró.

La bodega Mabellini Wines, además, atraviesa un momento de crecimiento. Actualmente participa de programas de sostenibilidad impulsados por Wines of Argentina y del programa federal de vinos orgánicos, lo que refuerza su perfil productivo responsable con el ambiente.

Creide remarcó que los vinos neuquinos están en condiciones de competir con las regiones tradicionales del país. “Tenemos una alta calidad en vinos y trabajamos de manera sustentable, así que estamos en un buen camino”, aseguró.

A esto se suma una reciente nominación como “mejor nueva bodega de Argentina”, cuyo resultado se conocerá en abril. “Estamos muy contentos. Eso habla de que estamos trabajando bien, que somos responsables y que venimos invirtiendo fuerte para llevar el vino neuquino al mundo”, destacó.

El foro también funciona como vidriera para mostrar estas iniciativas a nivel nacional. “Muchos vecinos incluso no saben que hacemos vino acá. Y los que vienen de Buenos Aires, queremos que sepan que producimos vino y que lo prueben”, señaló Creide.

Con actividades que incluyen paneles, talleres, networking y visitas a Vaca Muerta junto a YPF, el encuentro pone en debate no solo el presente energético de Neuquén, sino también su futuro productivo. En ese escenario, la vitivinicultura busca consolidarse como una pieza clave para diversificar la economía y generar nuevas oportunidades en la región.