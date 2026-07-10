La Municipalidad de Neuquén suspendió el corte de tránsito que estaba previsto para el domingo 12 de julio en el ingreso a la ciudad por los Puentes Carreteros. La interrupción había sido anunciada como parte de los trabajos de la Gran Avenida.

Según informó el municipio, la modificación del cronograma se debe a cuestiones operativas que obligaron a postergar el retiro del pórtico de lectura de patentes programado para ese día.

Como consecuencia, el tránsito funcionará con normalidad durante el domingo, no será necesario implementar desvíos y el municipio comunicará más adelante la nueva fecha para realizar la intervención.

Cómo afecta a quienes ingresan a Neuquén

La principal consecuencia para los conductores es que no deberán modificar sus recorridos.

El operativo especial de tránsito previsto para el domingo quedó sin efecto, por lo que el ingreso desde Cipolletti hacia Neuquén funcionará normalmente y tampoco se implementarán los desvíos alternativos anunciados previamente.

La medida beneficia especialmente a quienes utilizan este corredor durante el fin de semana largo, uno de los accesos con mayor circulación del Alto Valle.

El resto de las obras continúan

La suspensión alcanza únicamente al corte previsto en los Puentes Carreteros.

La Municipalidad aclaró que los demás cortes programados para el fin de semana largo continúan vigentes en distintos sectores donde avanza la obra de la Gran Avenida, por lo que recomendó respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.

Una obra que transformará el ingreso a la ciudad

La suspensión del corte no implica una paralización de la obra.

La Gran Avenida es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que ejecuta actualmente la Municipalidad de Neuquén y contempla la construcción de un viaducto para separar el tránsito urbano del flujo vehicular que conecta con Cipolletti, además de nuevas colectoras, infraestructura pluvial y mejoras en la circulación. Por ese acceso circulan más de 150.000 vehículos por día, según datos difundidos por el municipio.

¿Qué pasará en los próximos días?

Por el momento no existe una nueva fecha oficial para retirar el pórtico de lectura de patentes.

La Municipalidad indicó que comunicará oportunamente cuándo se realizará esa intervención, que volverá a requerir un operativo especial sobre uno de los principales accesos entre Neuquén y Río Negro.

Hasta entonces, el tránsito continuará desarrollándose normalmente en ese sector.