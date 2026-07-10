Continúa la obra de la Gran Avenida de Neuquén: los cortes de tránsito para el resto del fin de semana largo

En este viernes 10 de julio y durante el fin de semana largo, la Municipalidad de Neuquén informó que se continuará trabajando en la obra de la Gran Avenida. Habrá cortes de tránsito y restricciones en distintos puntos de la traza de la ex Ruta Nacional 22. Las autoridades municipales informaron que la circulación recién estará normalizada en su totalidad para el día lunes.

Qué calles estarán cortadas hasta el domingo por la obra de la Gran Avenida en la ciudad de Neuquén

Sector 4 (entre Linares y Gatica)

Entre este viernes 10 y hasta el domingo 12 de julio permanecerá cerrado el cruce de Chaneton y Gran Avenida. En ese lugar, la Municipalidad informó que se ejecutarán tareas para el paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie.

Sector 5 (entre Linares y Leales)

En este viernes 10 de julio, permanecerá cerrado el cruce de calle Tronador. Po su parte, durante el sábado 11 de julio se inhabilitará el cruce de Saturnino Torres. Autoridades municipales informaron que en estos dos sectores se estarán realizando trabajos de reclamado y fresado de la calzada.

Corte en el ingreso por Puentes Carreteros

Para la mañana del domingo 12 de julio, último día del fin de semana largo, entre las 8 y las 13, permanecerá cerrado el ingreso a esta capital a través de los Puentes Carreteros, debido al retiro del pórtico de lectura de patentes. Mientras se desarrollen esas tareas, el ingreso será desviado por el Tercer Puente, con asistencia de personal de Tránsito y de Policía del Neuquén.

Con esta información facilitada, desde la Municipalidad de Neuquén solicitan a aquellas personas que deban transitar por la zona de la obra de la Gran Avenida que planifiquen el itinerario con antelación, que respeten tanto la señalización preventiva como las indicaciones del personal dispuesto en los distintos puntos de la traza.

La obra de la Gran Avenida continúa avanzando y formará parte del cambio estructural para la movilidad en la ciudad de Neuquén. El proyecto transformará la actual ex Ruta Nacional 22 en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento e infraestructura pluvial de gran capacidad. Una vez finalizada, resolverá un problema histórico de escurrimiento y acompañará el crecimiento de la capital provincial.