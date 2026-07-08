Qué calles estarán cortadas en Neuquén durante el fin de semana largo por la obra de la Gran Avenida

La Municipalidad de Neuquén informó que, con motivo del avance de la obra de ejecución de la Gran Avenida, durante el fin de semana largo se realizarán distintos cortes de tránsito en diferentes sectores de la ex Ruta Nacional 22.

Las restricciones se extenderán desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio y la circulación quedará restablecida con normalidad el lunes 13.

Las interrupciones responden a diferentes frentes de trabajo que forman parte de la transformación integral de la actual traza en una moderna avenida urbana.

Cronograma de cortes

Sector 4 (entre Linares y Gatica): desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio permanecerá cerrado el cruce de Chaneton y Gran Avenida. En el lugar se ejecutarán tareas para el paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie.

Sector 5 (entre Linares y Leales) desde el jueves 9 de julio estará cerrado el cruce de Paimún.

El viernes 10 de julio permanecerá cerrado el cruce de calle Tronador. Y el sábado 11 de julio se encontrará cerrado el cruce de Saturnino Torres.

En estos tres sectores se realizarán trabajos de reclamado y fresado de la calzada.

Corte en el ingreso por Puentes Carreteros

Además, el domingo 12 de julio, entre las 8 y las 13, permanecerá cerrado el ingreso a la ciudad de Neuquén por los puentes carreteros, debido al retiro del pórtico de lectura de patentes.

Mientras se desarrollen las tareas, el ingreso será desviado por el Tercer Puente, con asistencia de personal de Tránsito y de la Policía para ordenar la circulación.

Desde el municipio se solicita a quienes deban transitar por la zona que planifiquen sus recorridos con anticipación, respeten la señalización preventiva y las indicaciones del personal dispuesto en los distintos puntos de intervención.

La obra de la Gran Avenida continúa avanzando a buen ritmo y ya comienza a mostrar el cambio estructural que significará para la movilidad de Neuquén. El proyecto transformará la actual ex Ruta Nacional 22 en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento e infraestructura pluvial de gran capacidad, una intervención que permitirá resolver un histórico problema de escurrimiento y acompañar el crecimiento de la ciudad.