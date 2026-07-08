La Municipalidad de Neuquén y la UNCo trazaron los lineamientos para la agenda de trabajo 2026/2027

La Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de sus principales autoridades, llevaron adelante una reunión ayer para trazar los lineamientos de la agenda de trabajo conjunta 2026/2027. El encuentro fue encabezado por el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido y el rector de la Alta Casa de Estudios, Christian Lopes.

Lopes dialogó con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de los principales puntos que se trataron en la reunión que se realizó ayer.

“Veníamos con intenciones de reunirnos con Gaido desde que asumimos y no habíamos podido coordinar las agendas, estuvieron parte de los gabinetes y fue algo interesante porque la universidad siempre tuvo el apoyo de Neuquén, que entiende que es importante para la ciudad la educación, y somos muy felices de compartir esa mirada”, expresó.

Además manifestó: “Hay que hacer obras en la sede de la UNCo y eso es lo que planteamos, queremos que esté más integrada a la ciudad, se usa mucho para recorrer la zona protegida por ejemplo, es importante que eso se vea y se valore; también analizamos cuestiones de accesibilidad que permiten la seguridad de estudiantes y trabajadores”.

Por otro lado, el rector de la UNCo comentó que “desde junio del 2025 la Municipalidad cedió un terreno en el Polo Científico Tecnológico, es un espacio de 1.000 metros cuadrados y hablamos de planificar esa presencia de la Universidad, nos interesa que muchos institutos de investigación estén presentes, así que empezaremos a trabajar en un proyecto aprovechando que tenemos docentes que tienen un cargo en el CONICET como investigadores, becarios o personal de apoyo”.

Sobre la misma línea continuó: “Hay un trabajo en conjunto con el CONICET, tenemos ya institutos bastante consolidados, hoy están funcionando en el ámbito físico de las facultades, con lo cual queremos empezar a pensar un proyecto donde estén presentes nuestros institutos en el Polo que permita el intercambio entre investigadores y el vínculo con el Polo Científico de la ciudad”.

Christian Lopes se pronunció acerca de la importancia de que la Universidad Nacional del Comahue sea más cercana a la sociedad, más allá de su esencia formativa.

“Tenemos que aggiornarnos a los pedidos de la gente, se necesita que la Universidad se enfoque en otras cuestiones más allá de la formación, que esté más presente con la sociedad, porque justamente es la que defiende la institucionalidad, es el ida y vuelta que se debe tener”, lanzó.

Dijo también que se acordó con la Municipalidad “un plan de obras que tiene que ver con déficits que tenemos en infraestructura, hay edificios que no podemos inaugurar por esas cuestiones, nos empezaremos a juntar para armar un plan de obras, está en agenda el desarrollo de aulas para la UNCo, hay que dar respuestas”.

“Queremos poner en valor el campus e integrarlo a la ciudad”, concluyó.

La vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Lorena Higuera, destacó en diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550, que el encuentro mantenido con el intendente Mariano Gaido permitió "empezar a marcar una agenda de trabajo" y consolidar "una alianza estratégica que tenemos con el municipio desde hace mucho tiempo".

Higuera señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer la presencia de la UNCo en el Polo Científico Tecnológico. "Lo más importante fue la presencia de la universidad en el Polo Científico Tecnológico. Me parece que eso es sustantivo porque dinamiza tres ejes que la universidad tiene: educación, ciencia, innovación y transferencia de conocimiento", afirmó.

Además, adelantó que tras el receso invernal comenzarán reuniones específicas para definir el ingreso de los institutos de investigación de doble dependencia entre la UNCo y el CONICET.

En cuanto a la infraestructura, la vicerrectora indicó que el municipio colaborará en un plan de obras que contempla la repavimentación e iluminación de las calles internas del campus, mejoras en el acceso al gimnasio universitario, el avance del electroducto y la construcción de tres aulas comunes para distintas unidades académicas. "Lo importante es que de ahora en más está la decisión política y presupuestaria para avanzar en eso, pero también una agenda de trabajo que permita concretarlo", remarcó.

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