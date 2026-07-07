La UNCo se suma al Polo Científico Tecnológico de Neuquén para potenciar la innovación en la Patagonia

El intendente Mariano Gaido y el rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, reforzaron una alianza estratégica para integrar la educación superior y la investigación pública en la matriz productiva regional. En un encuentro realizado este martes se pautó la incorporación activa de la Casa de Altos Estudios en el Polo Científico Tecnológico, un complejo de innovación que ya se encuentra en funcionamiento y posiciona a la capital como el epicentro de la economía del conocimiento en la Patagonia.

Al finalizar la reunión, Gaido sintetizó el sentimiento de identidad que une a los habitantes de la ciudad con la institución educativa: “Yo quiero decir que la Universidad del Comahue es el corazón de la ciudad de Neuquén”.

La mesa de trabajo estuvo integrada, además del intendente y el rector, por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado; la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini; la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana Di Giovanetti; la vicerrectora Lorena Higuera, el concejal Atilio Sguazzini y parte del equipo de la nueva conducción de la UNCo.

El acuerdo contempla la incorporación de la casa de estudios al complejo de innovación y mejoras edilicias, de conectividad y seguridad dentro del predio universitario.

Gaido lo definió como “un trabajo en equipo conjunto, en planificar obras y acciones conjuntas que tienen que ver con esto que, para nosotros, en la ciudad de Neuquén, es esencial y fundamental en el crecimiento de una ciudad capital como la nuestra, que es la que más crece en el país, es con la Universidad del Comahue, es con nuestro orgullo neuquino de brindar oportunidades a través de la educación y educación de jerarquía como tiene la Universidad”.

La reunión funcionó como el puntapié inicial de una agenda conjunta de infraestructura y conectividad urbana que busca derribar las fronteras físicas de la Universidad y acoplarla de manera definitiva al desarrollo de la ciudad.

El potencial científico y académico de la UNCo se sumará de forma orgánica al desarrollo tecnológico de la provincia y el país a través Polo Científico Tecnológico. Al respecto, el intendente auguró que hay “mucho por hacer juntos”.

Frente a la compleja situación presupuestaria que afrontan las universidades públicas a nivel nacional, Lopes destacó el valor político y económico que la gestión de la ciudad otorga a la formación superior. El rector manifestó su conformidad con el inicio de este esquema de cooperación: “Agradecidos de que desde el municipio se valore tanto la universidad pública a diferencia de otros niveles a nivel nacional”.

Lopes destacó la importancia de integrar la universidad pública con la ciudad y fortalecer el desarrollo conjunto.

Además de la inserción en el complejo científico, los equipos técnicos pautaron un esquema integral de obras dentro del predio universitario.

Las obras dentro del predio universitario

El plan incluye la construcción de nuevas aulas para ampliar la capacidad educativa, tareas de repavimentación en los circuitos internos y la instalación de una cámara de frío para optimizar el funcionamiento del comedor estudiantil.

Las intervenciones edilicias significan la continuidad de un proceso de acompañamiento que la administración local sostiene con las sucesivas conducciones de la Casa de Estudios.

En materia de conectividad y seguridad urbana, la planificación contempla la ejecución por etapas de un electroducto y un fuerte despliegue de luminarias. La prioridad de este tendido eléctrico estará concentrada en las zonas perimetrales y los senderos peatonales que conectan el campus con el gimnasio universitario, sectores que actualmente presentan un marcado déficit de infraestructura y visibilidad.

La meta de las nuevas autoridades de la UNCo coincide con el modelo de desarrollo local, enfocado en abrir las instalaciones universitarias a toda la comunidad. En relación con este objetivo, Lopes puntualizó: “Nosotros creemos que la universidad tiene que estar cada vez más integrada, justamente nuestro campus Neuquén a la ciudad de Neuquén”.

El trabajo conjunto entre los equipos de la Municipalidad y de la UNCo ratifica que la consolidación de una educación de jerarquía y el impulso a la ciencia constituyen políticas fundamentales para el crecimiento ordenado y equitativo de la capital.