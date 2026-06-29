La UNCo y Neuquén trazan una hoja de ruta para fortalecer el vínculo institucional

Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), encabezadas por el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera, se reunieron esta mañana con el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa para avanzar en la definición de una agenda de trabajo.

El encuentro se desarrolló esta mañana en la Residencia Oficial de la Costa y participaron junto a las máximas autoridades secretarias y secretarios del gabinete de la UNCo.

Durante la reunión se avanzó en la definición de un temario que incluye el sostenimiento de la sede de la UNCO en el norte neuquino, que recibe financiamiento de la Provincia, la posibilidad de conseguir recursos para obras de infraestructura paralizadas, refuerzo de políticas de seguimiento de trayectorias estudiantiles, mejoramiento de las políticas de becas para alumnos y el estudio de propuestas de mejoras de residencias en el interior neuquino, entre otros.

Entre las obras que necesitan financiamiento figura la finalización del edificio de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, construido parcialmente con fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF), una línea de créditos que quedó desactivada por el actual Gobierno nacional. También la obra del electroducto dentro de la sede central para normalizar completamente el servicio eléctrico en edificios y unidades académicas de la UNCo.

Durante la reunión se avanzó en la definición de un temario que incluye el sostenimiento de la sede de la UNCO en el norte neuquino.

Tanto Lopes como Higuera ratificaron vigencia de la política de la universidad de presencia territorial implementada en alianza con gobiernos provinciales y locales por la UNCo desde hace varios años, tanto en Neuquén como en Río Negro, en este último caso con el desarrollo de los nodos en la Línea Sur.

Estuvieron presentes en el encuentro acompañando al rector y a la vicerrectora la secretaria General, Micaela Gomiz; la secretaria de Ciencia y Técnica, Victoria Alfonso; la secretaria de Bienestar Estudiantil, Gabriela Aschkar; la coordinadora de Gabinete, Eugenia Rodríguez; el secretario Académico, Marcelo Loaiza; el secretario del Consejo Superior, Alejo Simonelli; el secretario de Vinculación y Transferencia, Luciano Coppis, y el secretario de Comunicación y Medios, Gerardo Bilardo.

Acompañaron al Gobernador el subsecretario de Atención al Ciudadano, Alberto Vivero, y el director de Fortalecimiento Institucional, Pablo Cressa.

Qué dijo el gobernador Rolando Figueroa

Comentó que “la universidad es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia, de toda la región, por eso tenemos que acompañarla y ayudarla. La universidad lo necesita y nosotros necesitamos la universidad”.

El Gobernador remarcó, además, que la institución representa un activo indispensable para el futuro de Neuquén y sostuvo que la nueva gestión abre una etapa de oportunidades para profundizar el trabajo conjunto.

"Es una prestigiosa casa de altos estudios con una nueva comisión, un nuevo gabinete con todas las ganas; nosotros también tenemos ganas, así que vamos a trabajar juntos. Hemos coordinado líneas de trabajo en las cuales es fundamental que la Provincia esté acompañando. La universidad la tenemos que defender, acompañar, proteger y apoyar entre todos", expresó.