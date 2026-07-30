La Municipalidad de Neuquén prorrogó hasta el domingo 30 de agosto el proceso participativo para definir el nombre de la nueva Gran Avenida, una de las principales obras viales de la ciudad. La decisión busca ampliar la participación ciudadana y otorgar mayor legitimidad al resultado.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la extensión responde al alto nivel de interés de los vecinos.

“Cuando vamos evaluando la cantidad de votos y la participación de los vecinos, entendimos que si dejábamos el proceso participativo un tiempo más íbamos a tener muchísimos más votos y, por ende, un nombre con mayor legitimidad”, señaló.

La funcionaria indicó que ya se superaron los 50.000 votos a través de la página web municipal y que el objetivo es completar 90 días de participación ciudadana.

De Giovanetti recordó que la iniciativa de ponerle un nuevo nombre surgió a partir de un pedido realizado por frentistas, comerciantes y representantes del sector privado de la zona donde se desarrolla la obra. En respuesta a esa solicitud, el Ejecutivo municipal decidió impulsar una consulta abierta a toda la comunidad.

La votación continúa disponible en el sitio oficial www.neuquencapital.gov.ar. Para participar, deben ingresar su DNI, edad y código postal, y luego elegir una de las diez propuestas presentadas por entidades del sector privado o bien sugerir un nombre alternativo, siempre que no corresponda a personas vinculadas a la política.

Las opciones disponibles

Gran Avenida Confluencia



Gran Avenida Limay



Gran Avenida Las Bardas



Gran Avenida Ingeniero Enrique Mosconi



Gran Avenida Pehuén



Gran Avenida del Comahue



Gran Avenida Federal



Gran Avenida Patagonia



Opción “Otro”, para incorporar una propuesta diferente.

De Giovanetti remarcó que el proceso fue diseñado por la Secretaría de Modernización y que, mientras dure la votación, solo conocen la cantidad total de sufragios emitidos, pero no cómo se distribuyen entre las distintas alternativas.

“El sistema está preparado para que, cuando finalice el proceso, un escribano realice la apertura y verifique los resultados mediante un acta notarial. Recién en ese momento conoceremos cuántos votos obtuvo cada opción y cuáles fueron los nombres propuestos por la ciudadanía”, explicó.

La secretaria aseguró que el procedimiento será “sumamente transparente” y que el acta notarial servirá como antecedente del proyecto de ordenanza que luego será elevado al Concejo Deliberante para oficializar la nueva denominación.

Una vez cerrado el proceso participativo, el 30 de agosto, la Municipalidad prevé comunicar ese mismo día cuál fue el nombre elegido por la mayoría de los participantes.

“Estamos sumamente contentos porque a mayor plazo mayor legitimidad”

Así lo expresó la secretaria de Relaciones Institucionales de Neuquén, Luciana De Giovanetti en diálogo con AM550.

“Estamos sumamente contentos porque a mayor plazo mayor legitimidad, ya hemos superado los 50.000 votos así que estamos muy contentos de permitir que más personas participen de esta decisión que se transformará en un proyecto de ordenanza”, comentó.

Además manifestó: “Recordemos que hay una opción de nombres propios vinculados a la política y los actuales fueron propuestos por empresarios de la región”.

“Entendemos que es una decisión importante y trascendental por lo que significa para Neuquén y con un nombre legitimado por la ciudadanía”, sostuvo.

Finalmente, Luciana De Giovanetti indicó: “Esto sirve para que la ciudadanía se exprese y para que se haga el cambio cultural que hace a la identidad de Neuquén”.

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