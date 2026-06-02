Más de 6 mil neuquinos votaron en un día para elegir el nombre de la Gran Avenida

La propuesta para definir el nombre de la futura Gran Avenida de Neuquén despertó un fuerte interés entre los vecinos de la ciudad. A menos de 24 horas de habilitada la votación digital, más de 6 mil personas ya participaron del proceso impulsado por comerciantes y frentistas del sector y coordinado por la Municipalidad de Neuquén.

La iniciativa busca que la comunidad elija cómo se denominará este corredor vial estratégico que atraviesa una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la capital neuquina. Según informaron desde el municipio, la alta participación registrada en las primeras horas refleja el interés que genera una de las obras de infraestructura más importantes que se ejecutan actualmente en la ciudad.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la masiva concurrencia registrada desde el inicio de la convocatoria. "Recién llevamos prácticamente un día de votación, pero la ventaja de que sea accesible y por la página web hace que sea un proceso realmente amplio", señaló.

La funcionaria explicó que el mecanismo fue organizado por el Ejecutivo municipal a partir de una propuesta presentada por el sector privado. La iniciativa surgió mediante una nota formal impulsada por comerciantes, empresarios y frentistas de la zona, quienes solicitaron abrir un proceso participativo para definir la identidad de este nuevo espacio urbano.

"La ventaja de que sea accesible y por la página web hace que sea un proceso realmente amplio", señaló Di Giovanetti..

"Creemos que es una oportunidad hermosa para construir comunidad. Queremos que tanto los frentistas del sector como los comerciantes, empresarios y vecinos de todos los barrios podamos proponer ideas, debatir y elegir democráticamente una denominación que nos represente", expresaron los impulsores del proyecto.

Los vecinos pueden elegir entre diez nombres propuestos originalmente por los comerciantes y empresarios del sector. Además, el sistema permite incorporar nuevas alternativas para quienes no se sientan identificados con las opciones disponibles.

La votación se realiza a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Neuquén. Para participar es necesario tener 16 años o más, contar con domicilio en la ciudad e ingresar DNI, edad y código postal. El sistema bloquea automáticamente cualquier intento de voto duplicado.

Desde el municipio aclararon que la futura denominación de la Gran Avenida no modificará los nombres actuales de las calles colectoras, por lo que los frentistas no deberán realizar cambios ni trámites vinculados a domicilios o documentación.

La votación permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Una vez finalizado el proceso, la Junta Electoral municipal realizará el recuento de los votos y el nombre ganador será enviado al Concejo Deliberante mediante un proyecto de ordenanza para su aprobación definitiva