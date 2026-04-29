Este martes 28 de abril un hecho tan inusual como conmocionante sacudió a la localidad de Loncopué. Un hombre de 65 años que se encontraba hachando leña fue atacado por un enjambre de chaquetas amarillas y murió a raíz de una reacción alérgica generalizada.

El hombre de 65 años estaba con un compañero cortando leña en una zona arbolada en el ingreso a la localidad de Loncopué. Según reconstruyen las fuentes consultadas, los hombres habrían golpeado una colmena de manera accidental y esto provocó que las chaquetas amarillas los atacaran de manera masiva.

Para resguardarse de las chaquetas, el hombre llegó a sentarse dentro de una camioneta y discó el 107 para pedir ayuda. Pero a raíz de una reacción alérgica generalizada sufrió un cuadro de asfixia y murió antes de que pudieran asistirlo.

Quién era el hombre que murió tras ser atacado por un enjambre de chaquetas amarillas

El hombre que falleció a raíz del ataque del enjambre de chaquetas amarillas fue identificado como Juan Carlos Sandoval. Tenía 65 años y era muy querido en Loncopué.

El sentido mensaje de la Municipalidad de Loncopué tras la muerte de Juan Carlos Sandoval - Foto: Facebook

Luego de conocida la noticia de su muerte, desde el Municipio de Loncopué, a través de su oficina de Ceremonial y Protocolo, lo despidieron con un sentido mensaje. "El intendente municipal, profesor Daniel Soto, y equipo acompañan en este difícil momento a toda la familia Sandoval Almaza, amigos, conocidos, con tristeza y pesar elevando una oración, por el eterno descanso de nuestro vecino de la localidad. Que la luz de Juan Carlos ilumine eternamente en el corazón de todos aquellos que lo conocieron. Esperando puedan sobrellevar con resignación tan doloroso momento", escribieron en un posteo.

El posteo del club Juventud Unida de Loncopué tras la muerte de Juan Carlos Sandoval - Foto: Facebook

A su vez, desde el club Juventud Unidad de Loncopué, donde juegan, también lo despidieron con profundo pesar. "La Comisión Directiva del Club Juventud Unidad, en nombre de toda la institución, socios/as, entrenadores/as y jugadores, lamenta profundamente el fallecimiento de Sandoval Juan Carlos, tío de nuestro jugador Isaac Sandoval y hermano de su papá, José. La Institución envía sus condolencias a familiares, amigos, allegados y los acompaña en este difícil momento", escribieron desde su cuenta de Facebook.

Cómo se llama la reacción alérgica que sufrió el hombre fallecido tras las picaduras de chaquetas amarillas

El shock anafiláctico es una reacción alérgica generalizada y severa, de aparición rápida y potencialmente mortal, que se desencadena pocos minutos después del contacto con un alérgeno —en este caso, la picadura de chaquetas amarillas—. Se manifiesta por una brusca caída de la presión arterial, dificultad respiratoria intensa y la afectación simultánea de distintos órganos, por lo que requiere atención médica urgente e inmediata.

Por qué las chaquetas amarillas son un riesgo creciente

La muerte de Sandoval en Loncopué reaviva la alerta sobre la presencia de las llamadas chaquetas amarillas (Vespula germanica), una especie de avispa exótica en nuestra Patagonia. Es originaria del norte de África y Eurasia, pero que se ha expandido ampliamente en la región.

De acuerdo con informes de la Administración de Parques Nacionales, estas avispas representan un riesgo creciente para quienes realizan actividades al aire libre. A raíz de su capacidad de adaptación, pueden formar colonias tanto subterráneas como aéreas, lo que aumenta la probabilidad del contacto con seres humanos.

Las chaquetas amarillas, a diferencia de lo que ocurre con las abejas, pueden picar múltiples veces, no pierden su aguijón. Y, dada su carácter voraz, también muerden, lo que incrementa su capacidad de daño. Esta especie ve incrementada su agresividad durante el otoño.

Además del dolor de las picaduras, el principal riesgo radica en las reacciones alérgicas severas como las que sufrió la víctima de 65 años y que algunos factores de riesgo pueden incrementar. En estos casos, la atención médica inmediata resulta clave para evitar consecuencias más graves.

La avispa alemana (Vespula germanica) es una especie exótica en la Patagonia - Foto: Wikipedia

Qué medidas de prevención deben tomarse ante la presencia de chaquetas amarillas

A la hora de realizar actividades al aire libre se recomienda extremar los cuidados, en especial en zonas boscosas donde habitan las chaquetas amarillas. Algunas de las recomendaciones más habituales son: