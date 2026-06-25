Profundo pesar en la política neuquina por la noticia de la muerte del exintendente de Neuquén capital, Luis “Chito” Jalil, quien se desempeñó en el cargo entre 1995 y 1999 y fue una figura histórica del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Según registros de la Subsecretaría de Cultura de Neuquén, durante su administración se dio especial impulso al saneamiento cloacal, se entregaron más de 1.200 títulos de tenencia de tierra y, quizás el hito más trascendente de su gestión, se logró que el municipio neuquino alcanzara una mayor autonomía respecto del Ejecutivo provincial, a partir de la implementación de la Carta Orgánica.

También durante esos años se instalaron en Neuquén los primeros hipermercados, un fenómeno comercial que, según el Organismo de Defensa al Consumidor de la época, obligó al resto del comercio local a mejorar precios y servicios para la canasta familiar.

El gobernador Rolando Figueroa se expresó en su cuenta de X a propósito de la noticia: “Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina. Siempre lo recordaremos por su calidez, su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para quienes lo necesitaban. De esas personas que supieron ganarse el respeto y el cariño de todos”.

Por su parte el intendente capitalino, Mariano Gaido manifestó: “Con profundo dolor despedimos a Luis “Chito” Jalil. Expreso mi más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino. Despedimos a un compañero que dejo su huella en la historia de la ciudad”.





