Inauguraron un puente sobre calle Anaya: una obra clave para unir y agilizar el tránsito en el sur de Neuquén

El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa participaron de la inauguración del puente sobre calle Anaya. Se trata de una obra estratégica para mejorar la conectividad y la seguridad en el sector sur de la ciudad de Neuquén.

Durante el acto, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para concretar una obra largamente esperada por los vecinos. “Es una obra fundamental. Recién se lo decía al gobernador: agradecerle el trabajo en equipo que estamos llevando adelante en toda la ciudad", señaló Gaido.

"Este puente viene a dar la conectividad con el sur de la ciudad. Recordemos que Anaya necesitaba este puente para comunicar todos los barrios que están hacia el sur de Neuquén y es una gran avenida muy utilizada desde el punto de vista de la circulación”, explicó el intendente.

Además, Gaido remarcó la relevancia de la infraestructura para la ciudad y valoró que haya sido financiada con recursos provinciales. “Es uno de los puentes más importantes que tenemos hoy en la ciudad. Inaugurarlo con fondos neuquinos habla de la eficiencia con la que se lleva adelante la gestión provincial y del trabajo conjunto con la Municipalidad. También quiero poner en valor a la empresa que trabajó permanentemente para llegar en tiempo y forma. Hoy estamos muy felices en la ciudad de Neuquén”, expresó.

Gaido y Figueroa encabezaron la inauguración del puente Anaya destacando el trabajo conjunto entre municipio y provincia.

Figueroa: "Es importante trabajar en equipo"

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa destacó la articulación entre ambos gobiernos para concretar la obra y señaló que permitirá mejorar la conectividad urbana. “Es muy importante para nosotros trabajar en equipo con la Municipalidad. La ciudad había realizado una gran avenida y todos los accesos, y faltaba este puente. Como la provincia tiene la responsabilidad sobre los recursos hídricos, fue muy importante ponernos de acuerdo para poner en valor esta parte de la ciudad”, explicó.

El puente sobre calle Anaya mejorará la conectividad y seguridad vial en Neuquén.

Figueroa sostuvo que la nueva infraestructura permitirá optimizar los tiempos de traslado dentro de la capital y la consideró un ejemplo del trabajo coordinado entre los distintos organismos.

“Estamos muy contentos con Mariano (Gaido), con todo el equipo de Recursos Hídricos y el de la Municipalidad porque es una obra para la cual se ha trabajado mucho. Poder concretar después de tanto tiempo este puente, que lleva una inversión muy importante de todos los neuquinos, es un día de muchísima felicidad”, aseguró.

Se trata de una obra estratégica financiada con recursos propios.

A su turno, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que la obra no solo mejora la circulación vehicular, sino que también aporta seguridad y beneficios ambientales para el sector: “Estamos inaugurando el puente sobre calle Anaya, que no es una obra solamente de conectividad vial, sino también de seguridad para todos los vecinos que viven en la zona. Con una inversión de más de 5.600 millones de pesos por parte del Gobierno provincial, va a conectar estos barrios, dar seguridad ante crecidas del río”.