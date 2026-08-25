Murió el segundo operario tras la explosión en un yacimiento cerca de Añelo

Durante la tarde de este martes, se registró una fuerte explosión en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria) del yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por la empresa YPF, cerca de la localidad de Añelo. Horas después se confirmó la muerte de Cristian Latorre, el operario que había sido trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia.

De acuerdo con la información oficial difundida por la empresa, tras registrarse el hecho, fueron desplegados de manera inmediata los equipos de emergencia y se activaron los protocolos previstos para este tipo de contingencias.

La noticia fue confirmada por la empresa que emitió un comunicado en el que señalan que las circunstancias del fallecimiento se están investigando.

La primera víctima del incidente ocurrido en el yacimiento fue identificada como Jonathan Meliqueo, también empleado de la empresa.

Rincón del Mangrullo

El bloque Rincón del Mangrullo forma parte del mapa hidrocarburífero de la Cuenca Neuquina y es un área clave para la actividad vinculada al desarrollo de recursos gasíferos.

Captura Google Maps.

Se encuentra en el centro-este neuquino, aproximadamente 50 kilómetros al norte de Cutral Co y Plaza Huincul. El bloque tiene unos 183 km².

YPF es la operadora y desarrolla el área asociada con Pampa Energía, bajo un esquema 50/50. Viene experimentando saltos sucesivos en la producción de gas, y es parte de los yacimientos que están a la cabeza de la mayor producción de la provincia.

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