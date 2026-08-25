A 9 meses del accidente donde Catalina Galceran, la pequeña de Plottier, fue atropellada por un patrullero, su familia comunicó con emoción que la nena ha vuelto a hablar y que avanza en su recuperación.

Tras meses de cirugías, intervenciones, traslados y rehabilitación, su madre y padre indicaron que su hija de 9 años ha logrado sacar las primeras palabras de su boca tras el accidente.

Luego de volver a aprender a moverse y hablar, Catalina ha logrado pronunciar sílabas para formar palabras. Su madre, Paola, comenta con Mejor Informado que aún hay letras que le cuestan más que otras.

"La J es difícil y a veces la sale. Es un trabajo arduo de los kinesiólogos y fue Raúl que trajo ese método para empezar a estimular y hacer vibrar esas cuerdas vocales que están quietas desde hace meses", relata su madre, quien está acompañándola en el Instituto Fleni de Buenos Aires hace meses.

"Está avanzando muy bien"

Raúl es mencionado con frecuencia por Paola ya que es un kinesiólogo salteño que realiza su residencia en la zona y ha ayudado a Catalina con un tratamiento diario que utiliza un “ambú” y un dispositivo para bloquear la fuga de aire por la nariz.

"Ella colabora y se cansa, y se aburre y quiere y no quiere. Se ríe, se avergüenza", manifiesta su madre y agrega que las palabras que Catalina está practicando son: "Te amo; Mamá; Papá; July; Joaco".

Aunque la pequeña aún no logra expresarse sola y necesita ayuda y práctica constante en las sesiones, su extraordinaria fuerza y ganas de salir adelante han permitido que obtenga avances sorprendentes.

"Lo más importante es que Catita está avanzando muy bien, estuvo un poco estancado el avance hasta que descubrieron cómo meterle presión al pecho de Cata y que fluya más aire por la cuerdas vocales y puedan vibrar", relata Paola sobre el camino que la llevó hasta este momento.

El reacondicionamiento de su hogar para la esperada vuelta

En cuanto al regreso de la familia a Plottier, a su casa, adelantó que no se sabe en qué fecha estimada será ya que la casa está siendo arreglada y refaccionada para poder alojar a Catalina y ofrecerle todo lo que necesita para su nueva vida.

"Volveremos a casa cuando sea necesario y todo esté todo medianamente listo. Mientras Cata siga logrando cosas acá no me da apuro regresar", aseguró Paola.

En el camino han ido surgiendo problemas que retrasan la vuelta de la pequeña a Neuquén. Actualmente la familia ha conseguido donaciones de la gente para algunos arreglos, además de que el Gobierno Provincial la ayudó a pagar mano de obra y aberturas.

También la Municipalidad de Plottier ha colaborado para ejecutar las rampas afuera de su casa y aportar con obras.

Sin embargo esto no es lo único necesario, ya que el regreso de la nena a su casa depende de que las condiciones estén dadas para que ella continúe su rehabilitación en centros médicos de Neuquén.

Paola sigue recibiendo donaciones tanto para gastos médicos como para sostener las necesidades que vayan surgiendo para su hija. El alias es puerto.pelon.miel a nombre de Paola Beatriz Marifil del Banco Francés.