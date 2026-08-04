El Museo Provincial Manuel José Olascoaga volvió a ocupar un lugar central durante las actividades por el 139° aniversario de Chos Malal, donde su directora, Cinthia Gatica, destacó el valor patrimonial del edificio y de las colecciones que conservan la historia de la primera capital del entonces Territorio Nacional del Neuquén.

Durante los actos protocolares realizados este lunes en Chos Malal, Gatica recordó que el edificio donde funciona el museo tiene la misma antigüedad que la ciudad: 139 años, mientras que la institución cumplió 60 años preservando documentos, objetos y piezas arqueológicas que explican el origen político e institucional de la provincia.

El museo resguarda desde evidencias de las primeras ocupaciones humanas del norte neuquino hasta objetos vinculados con Manuel José Olascoaga, primer gobernador del territorio, cuya gestión marcó el nacimiento institucional de Neuquén.

El museo conserva parte del origen de Neuquén

Según explicó Gatica, el museo nació por iniciativa de vecinos de Chos Malal junto con el historiador Gregorio Álvarez, con el objetivo de preservar la memoria de la ciudad que fue capital territorial entre 1887 y 1904.

Actualmente el recorrido histórico comienza con la sala de arqueología, donde se exhiben piezas fechadas mediante Carbono 14, entre ellas vasijas y herramientas de piedra utilizadas por los primeros habitantes del territorio.

Luego aparecen los objetos vinculados a la fundación de Chos Malal y a la organización del primer gobierno neuquino.

Entre las piezas más importantes sobresalen:

Los mapas originales elaborados por Manuel José Olascoaga.

El piano que trasladó personalmente al territorio.

La imprenta con la que se editó "La Estrella de Chos Malal", considerado el primer periódico del Neuquén.

Estos elementos permiten reconstruir cómo comenzó la organización política, administrativa y cultural de la provincia.

El traslado de la capital sigue siendo una herida histórica

Uno de los momentos más significativos de la entrevista fue cuando la directora se refirió al traslado de la capital desde Chos Malal hacia la Confluencia, decisión tomada a comienzos del siglo XX.

Para muchos habitantes del norte neuquino, ese episodio continúa siendo interpretado como un despojo histórico.

"Chos Malal fue capital durante 16 años y se proyectaba un crecimiento muy importante. Había instituciones, obras e incluso un observatorio astronómico pensado para el Torreón. De pronto la capital se fue y eso significó perder gran parte de ese desarrollo", explicó Gatica.

La historiadora recordó además que Manuel José Olascoaga rechazó públicamente el traslado, postura documentada en periódicos y archivos oficiales de la época.

¿Por qué se trasladó la capital del Neuquén?

Aunque el traslado continúa generando debates históricos, la decisión respondió principalmente al crecimiento estratégico de la zona de la Confluencia, favorecida por la llegada del Ferrocarril del Sud y por mejores condiciones para el desarrollo comercial y administrativo.

Con el paso del tiempo, la actual ciudad de Neuquén se consolidó como capital provincial, mientras que Chos Malal reforzó su identidad como capital histórica y cultural del Neuquén.

Un edificio que también forma parte del patrimonio provincial

Además del valor de sus colecciones, el edificio del Museo Olascoaga constituye uno de los bienes patrimoniales más importantes del norte neuquino.

Construido hace 139 años, fue escenario de algunos de los principales acontecimientos institucionales de la etapa fundacional del territorio y hoy integra el circuito histórico que la provincia busca potenciar mediante distintos proyectos de restauración patrimonial.

Contexto histórico

La ciudad de Chos Malal fue fundada en 1887 por Manuel José Olascoaga y se convirtió en la primera capital del Territorio Nacional del Neuquén.

Durante 16 años concentró la administración pública, las primeras instituciones provinciales y gran parte del desarrollo político de la región hasta el traslado definitivo de la capital en 1904, impulsado por la expansión ferroviaria hacia la Confluencia.

El patrimonio como herramienta para construir identidad

Más allá del aniversario, el museo continúa funcionando como uno de los principales espacios de divulgación histórica de la provincia.

Cada año recibe estudiantes, investigadores y turistas interesados en comprender cómo nació el Neuquén institucional y cuál fue el papel que desempeñó Chos Malal en esa construcción.