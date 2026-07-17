Neuquén: 21 familias ya son dueñas de sus terrenos y podrán acceder a créditos para mejorar sus viviendas

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido encabezó esta mañana un evento en el cual 21 familias de distintos barrios de la ciudad accedieron a escrituras y boletos de compraventa para tener el título de propiedad de sus lotes a partir de un proceso de regularización dominial.

Los beneficiarios pertenecen a Sapere, Toma Norte, Alto Godoy, Villa La Estrella, Cordón Colón, Don Bosco II, Almafuerte, Unión de Mayo, Colonia Rural Nueva Esperanza, Valentina Sur, Gran Neuquén Sur, Esfuerzo, Yupanqui Oeste y Villa Farrel.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, señaló que la regularización de la tierra fue uno de los objetivos planteados por la gestión municipal. “Había una asignatura pendiente: brindarles seguridad a los vecinos mediante la regularización de sus lotes”, afirmó.

Pasqualini remarcó que obtener la escritura representa una garantía para familias que, en muchos casos, llevan dos o tres generaciones viviendo en el mismo lugar.

“Hay vecinos que esperaron entre 30 y 34 años para recibir el título de propiedad de su casa. Es un logro de la gestión, pero fundamentalmente es un logro para cada familia”, ejemplificó.

Al respecto habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 el subsecretario de Tierras de la Municipalidad, Hipólito Muñoz.

“Entregamos 10 escrituras y hay 11 vecinos que firmaron el boleto de compraventa con el intendente Gaido. Son tierras de distintos barrios de la localidad, entre ellos Villa Ceferino, Islas Malvinas, Don Bosco, Colonia Rural y boletos de Valentina Sur, Yupanqui, entre otros sectores. Es de acuerdo a cómo cada vecino viene regularizando su situación”, expresó el funcionario en primer lugar.

Además comentó: “El vecino que recibe su escritura tiene una gran alegría porque cuenta con la posibilidad que no tenía de ser titular de la tierra donde construyó su vivienda, con la posibilidad también de acceder a algún crédito si es que lo necesitan, ya sea para ampliación o para refacciones”.

“Quizá a muchos les da tranquilidad el hecho de dejar algo porque por lo general es gente mayor que ha estado tiempo esperando este momento, hablamos de 20/25 años”, manifestó Muñoz en AM55O.

Por otro lado, el funcionario municipal indicó: “Todas las tierras son municipales pero, por distintos motivos que son ajenos, el vecino no completó su expediente; los últimos años trabajamos en las comisiones vecinales para que se pueda completar la documentación y avanzar en estos trámites de regularización”.

Finalmente explicó: “Cada familia tiene que pagar la tierra que ocupa, el precio lo fija el Tribunal de Tasaciones de la Provincia”.

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