La Municipalidad de Neuquén continúa avanzando en el proceso de regularización dominial que impulsa la gestión del intendente Mariano Gaido. En esta oportunidad, se concretó la entrega de 17 boletos de compraventa y 7 escrituras a familias que cumplieron con los requisitos administrativos y completaron la documentación necesaria, dando un paso fundamental hacia la seguridad jurídica de sus hogares.

El subsecretario de Tierras, Hipólito Muñoz, destacó en diálogo con Pancho Casado en La Mañana de la Primera por AM550 que “los vecinos que ya cancelaron el precio del lote ya van a recibir su escritura” y agregó: “Saben que cada ladrillo que peguen en su hogar va a estar asegurado”.

Muñoz valoró el trabajo sostenido del municipio para transformar asentamientos en barrios regularizados: “En algún momento fueron tomas, se fueron regularizando, y hoy las familias pueden acceder a su escritura o boleto de compraventa”.

El acto de entrega estuvo encabezado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Martín Hurtado, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quienes remarcaron la importancia de este tipo de acciones para consolidar el arraigo y el desarrollo urbano planificado.

Los barrios beneficiados en esta nueva etapa fueron Almafuerte, Alto Godoy, Colonia Rural Nueva Esperanza, Cuenca XV, Gran Neuquén Norte (sector Alto Godoy), Gran Neuquén Sur, Islas Malvinas (sector Cordón Colón), Jaime de Nevares (Parque Industrial Neuquén), San Lorenzo Norte, San Lorenzo Sur, Toma Norte, Unión de Mayo, Valentina Sur, Valentina Sur Rural y Villa Ceferino (sector La Estrella).

Muñoz informó que, con esta entrega, ya se llevan otorgados cerca de 150 boletos de compraventa y 45 escrituras en lo que va del año. “Ni bien ellos terminan de pagar, nosotros avanzamos con el trámite de la escritura. Seguimos trabajando para que más familias logren llegar a esta instancia”, afirmó.